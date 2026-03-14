La giovane rumena Elena Rebeca Burcioiu, scomparsa il 2 marzo da Foggia, è stata ritrovata sana e salva a Firenze. La vicenda, che aveva mobilitato le forze dell’ordine tra ricerche sul territorio e all’estero, si conclude con il lieto fine grazie alla collaborazione tra polizia e testimoni.

La difficile storia di Elena

Giunta in Puglia appena tre mesi fa, Elena aveva iniziato a lavorare come bracciante agricola e condivideva l’appartamento con l’amica. Originaria della Romania, Elena sarebbe orfana e non avrebbe fratelli o sorelle. Secondo le ricostruzioni, le due giovani avevano deciso di prostituirsi lungo la statale 16, tra Foggia e San Severo. L’ultimo avvistamento risale al 2 marzo, quando Elena era salita su un’auto insieme a un giovane, dopo aver riferito all’amica che sarebbero tornate a breve. Successivamente, il cellulare è stato trovato sul bordo della strada e un giaccone bianco recuperato con l’aiuto dei cani molecolari.

Inoltre, l’allarme è scattato perché nei giorni precedenti la giovane sarebbe stata importunata da un uomo che pretendeva denaro per consentire loro di lavorare. Testimoni hanno raccontato che «era spaventata, si vedeva che aveva paura di qualcuno». La vicenda ha acceso preoccupazione nella comunità locale, e la conclusione positiva del caso ha rappresentato un sollievo per amici e familiari, dimostrando l’efficacia delle ricerche coordinate tra Foggia e Firenze.

“Elena è stata ritrovata”. Sospiro di sollievo per la 21enne scomparsa da giorni: le sue condizioni

Elena Rebeca Burcioiu è stata rintracciata a Firenze dalla Polizia di Stato. Stando a quanto riportato da Rai News, la giovane si sarebbe avvicinata spontaneamente a una volante in zona stadio, dichiarando il proprio nome, consentendo così agli agenti di confermare la sua identità. Le autorità hanno riferito che Elena è viva e in buone condizioni di salute. Secondo le prime verifiche, la scomparsa sembrerebbe essere stata un allontanamento volontario.

La notizia ha portato sollievo alla sua amica 38enne, connazionale e convivente, che ne aveva denunciato la sparizione alla questura di Foggia. Nei giorni precedenti, le forze dell’ordine avevano diffuso la sua foto e intensificato le ricerche anche fuori dal territorio italiano, fino al positivo esito nella serata di ieri.