Un tragico incidente in A1 ha colpito questa mattina la comunità di Acuto e l’intera provincia di Frosinone: tre operai della ditta Metal Art hanno perso la vita in un violento scontro sull’Autostrada del Sole mentre si dirigevano a un cantiere. Le vittime sono state identificate: ecco chi sono i morti.

Tragico incidente in A1: il cordoglio della comunità e le indagini in corso

La notizia della tragedia ha colpito profondamente la città e l’intera provincia. Secondo le indiscrezioni, nessuno dei tre operai era sposato e non avevano figli; uno dei due quarantenni lascia una compagna. Il sindaco di Acuto, Augusto Agostini, ha espresso lo sgomento dell’intera comunità: “Valentino, Mauro ed Emiliano erano giovani, instancabili lavoratori e benvoluti da tutti. La loro scomparsa lascia un vuoto enorme nel nostro paese, già provato dal recente dolore per la perdita di Caterina”.

Sono ancora in corso accertamenti per chiarire le cause dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità. Le salme sono state trasferite presso l’obitorio dell’ospedale di Cassino, in attesa delle decisioni dell’autorità giudiziaria.

“Andavano al lavoro”. Valentino, Mauro, Emiliano: chi sono i tre morti nel tragico incidente in A1

Oggi, venerdì 13 marzo, resterà nella memoria della comunità di Acuto come una giornata di dolore profondo. Tre operai della ditta Metal Art – Valentino Perinelli, 25 anni, Mauro Agostini, 41 anni, ed Emiliano Martucci, 44 anni – tutti residenti ad Acuto, hanno perso la vita in un drammatico incidente sull’Autostrada A1 Milano–Napoli, nel tratto tra i caselli di Ceprano e Pontecorvo, in direzione sud. I tre viaggiavano a bordo di un furgone aziendale diretto a un cantiere quando si sono scontrati violentemente con un altro veicolo.

L’impatto è stato così devastante che gli operai sono rimasti intrappolati tra le lamiere, senza possibilità di sopravvivere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con attrezzature speciali, il 118, la Polizia Stradale di Cassino e il personale di Autostrade per l’Italia, che ha gestito la circolazione fortemente rallentata per diverse ore. L’automobilista coinvolto nell’impatto è stato trasportato in codice rosso all’ospedale ‘Santa Scolastica’ di Cassino.