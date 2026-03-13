Un uomo è stato trovato morto in un resort 5 stelle a Gargnano, in provincia di Brescia. L’episodio ha destato grande sorpresa tra il personale e gli ospiti della struttura, che non si sarebbero mai aspettati una simile tragedia.

Trovato morto un uomo di 32 anni in una stanza di un resort a 5 stelle

Un pomeriggio tranquillo a Gargnano, sulle sponde del Lago di Garda, si è trasformato in un dramma mercoledì 11 marzo. All’interno di una delle camere di un rinomato resort a cinque stelle, il personale ha scoperto il corpo senza vita di un uomo di 32 anni, di nazionalità albanese. Stando a quanto riportato da Brescia Today, la vittima sarebbe arrivata da sola il giorno precedente, raggiungendo la struttura in auto e prenotando il soggiorno per una notte.

L’allarme è scattato poco prima delle 15, quando gli addetti, dopo aver bussato più volte alla porta senza ricevere risposta, hanno deciso di entrare nella stanza. I soccorsi, giunti rapidamente con un’automedica del 118, hanno potuto solo constatare il decesso, mentre lo staff rimaneva sotto shock per la drammatica scoperta.

Scoperta choc nel resort a 5 stelle: trovato morto un uomo di 32 anni. Indizi e indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le verifiche per chiarire le cause del decesso. Dalle prime ricostruzioni, sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza né indizi di un’aggressione, e nella stanza non erano presenti segni di effrazione.

Accanto al letto, gli investigatori avrebbero notato alcune confezioni vuote di farmaci, elemento che ha portato a considerare l’ipotesi di un gesto estremo. Le indagini proseguono per stabilire con certezza cosa sia accaduto, tra le possibilità al vaglio ci sono anche un malore improvviso o altre cause naturali, ma solo ulteriori accertamenti medico-legali potranno fornire una risposta definitiva.