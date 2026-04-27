La notizia della morte di Giuseppe Commisso, noto come U Mastru, ha subito assunto toni di incertezza: non basta il dato della sopravvenuta scomparsa per chiudere la vicenda, perché a pesare sono soprattutto le discrepanze sulla dinamica finale. La figura, da tempo arrestata e posta sotto il regime del 41-bis, lascia un lascito giudiziario e investigativo che richiede chiarimenti sui passaggi ultimi.

Secondo le prime ricostruzioni, la denuncia familiare ha portato all’apertura di verifiche formali: è stato presentato un esposto alla Procura di Milano e, al momento, la salma non è stata traslata a Siderno in attesa del nulla osta. È probabile che gli inquirenti valutino ulteriori accertamenti, inclusa l’eventuale autopsia, per definire con precisione le cause del decesso e sciogliere il nodo delle testimonianze contrastanti.

Il profilo criminale e il ruolo di riferimento

Nel racconto della criminalità organizzata calabrese Commisso ha rappresentato per anni una delle figure più rilevanti: indicato come punto di riferimento del mandamento jonico e legato alla cosca di Siderno, il suo nome ricorre in numerose inchieste. Per le autorità il suo ruolo non era solo locale ma aveva risvolti internazionali, con connessioni consolidate in paesi come il Canada e l’Australia, spesso citati nelle indagini come terminali delle attività illecite.

Arresti, sentenze e indagini

La storia giudiziaria di U Mastru è segnata da tappe rilevanti: l’arresto nell’ambito dell’operazione Crimine e le successive condanne, tra cui una sentenza del 2012 con rito abbreviato e una ulteriore condanna nel 2015 relativa a infiltrazioni negli appalti pubblici. Le indagini hanno messo in luce, attraverso intercettazioni e riscontri, una rete organizzata con centri operativi sul territorio, tra cui la lavanderia Ape Green, considerata dagli investigatori un luogo strategico di raccordo.

Le discrepanze sulle ultime ore e le verifiche in corso

Al centro delle contestazioni odierne c’è la contraddizione sulla collocazione del decesso: alcune fonti indicano un trasferimento in ospedale, altre segnalano che la morte sarebbe avvenuta all’interno dell’istituto penitenziario. Questa divergenza ha indotto la famiglia a chiedere che si faccia piena luce, mentre gli uffici giudiziari valutano il calendario delle attività, la possibilità di esami autoptici e gli eventuali atti da adottare per definire responsabilità e sequenze temporali.

Il contesto del 41-bis e le implicazioni procedurali

Essere sottoposti al regime del 41-bis introduce un ulteriore livello di complessità: il trattamento detentivo, le successive decisioni su trasferimenti sanitari e le procedure di autorizzazione giudiziaria diventano elementi chiave per ricostruire gli ultimi momenti. Le autorità competenti dovranno verificare documenti, rapporti clinici e verbali di trasferimento per chiarire se sono stati rispettati protocolli e responsabilità istituzionali.

Conseguenze sulla scena criminale e aspetti aperti

La scomparsa di una personalità come Giuseppe Commisso non equivale a una chiusura netta dei fenomeni che ha contribuito a modellare: le strutture, le rotte del narcotraffico con approdi segnalati al porto di Gioia Tauro e le ramificazioni estere hanno una dinamicità che può reagire a vuoti di potere. Alcuni osservatori parlano di possibili rimesse in gioco, altri di consolidamento di gruppi già attivi; resta però il fatto che il suo nome rimane centrale negli archivi processuali.

Al di là delle implicazioni operative, rimane la richiesta formale della famiglia che chiede trasparenza e chiarimenti su ogni fase. Le esequie, secondo quanto trapela, si orienteranno verso una cerimonia riservata con eventuali limitazioni disposte dalla Questura di Reggio Calabria, fino al completamento degli accertamenti giudiziari.

In assenza di certezze definitive, il caso continua a porre domande: la morte di U Mastru segna la fine di un capitolo personale, ma apre una fase istruttoria nella quale dovranno essere messi a fuoco ogni dettaglio, dalla dinamica dell’ultimo trasferimento alla documentazione clinica, per restituire alla comunità e alle parti interessate una versione completa e verificata dei fatti.