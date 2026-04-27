Un uomo di 34 anni di origini marocchine è stato arrestato dopo essere evaso dai domiciliari e aver aggredito due agenti a Bologna. I dettagli.

Bologna, evade dai domiciliari e aggredisce due agenti: poi la fuga

Un uomo di 34 anni di origini marocchine, la sere del 25 aprile scorso è stato avvicinato dalla polizia per un controllo nel piazzale est della stazione centrale di Bologna.

L’uomo, però, avrebbe dovuto trovarsi ai domiciliari a Budrio per via di un recente arresto per tentata rapina aggravata. Secondo quando si legge su Tgcom24.it, una volta raggiunto dalla polizia, il 34enne marocchino avrebbe spintonato con violenza un agente per poi fuggire via.

Bologna, evade dai domiciliari e aggredisce due agenti: arrestato

Come abbiamo visto la sera del 25 aprile un uomo, che doveva essere ai domiciliari, era invece nei pressi della stazione centrale di Bologna. Dopo aver aggredito un agente, il 34enne di origini marocchine si è dato alla fuga, inseguito dai poliziotti. Durante l’inseguimento, secondo le ricostruzioni, il 34enne avrebbe anche dato una gomitata a un altro agente, causandogli una contusione.

La polizia di Bologna è riuscita alla fine ad arrestare l’uomo nei pressi di via Irnerio, grazie anche all’arrivo dei rinforzi.