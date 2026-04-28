Kidal sotto assedio: come gli attacchi hanno messo in crisi la presenza russa in Mali

Immagini, geolocalizzazioni e satelliti suggeriscono che l'Africa Corps ha lasciato Kidal dopo attacchi coordinati, con perdite materiali e impatto politico

Negli sviluppi collegati agli attacchi coordinati in Mali, fonti aperte e immagini pubblicate sui social hanno mostrato quello che sembra essere un ritiro dalle posizioni nord della città di Kidal. Secondo le ricostruzioni, il movimento delle colonne risulterebbe coerente con le direzioni di fuga verso la via principale della città, mentre dichiarazioni pubbliche parlano di evacuazione di feriti e di materiale pesante.

Il quadro complessivo, emerso anche dalle analisi disponibili il 27 aprile 2026, mette in luce non solo la perdita di terreno ma anche danni a mezzi forniti di recente alle forze in loco. Questa sequenza di eventi solleva dubbi sulla capacità operativa e sulla resilienza del sostegno esterno, in particolare quello fornito da elementi riconducibili al Africa Corps e ai gruppi che operarono sotto il nome di Wagner.

La ritirata da Kidal e le evidenze open-source

Più video circolati tra i residenti e su piattaforme pubbliche mostrano convogli in movimento intorno a punti riconoscibili della città. Grazie a tecniche di geolocalizzazione e ricerca inversa delle immagini, ricercatori indipendenti hanno collegato alcuni filmati a un incrocio centrale di Kidal, confermando che colonne di mezzi hanno lasciato la parte nord della città seguendo rotte verso ovest.

Nei filmati appare un mix di blindati e pickup modificati, mentre analisti hanno segnalato la presenza di camion logistici conosciuti per il loro utilizzo dalle forze mercenarie.

Geolocalizzazione e segnali satellitari

L’incrocio ripreso nella maggior parte dei frame è stato identificato sovrapponendo riferimenti visivi al territorio reale: un monumento con colori distintivi e le tracce delle strade circostanti. Parallelamente, immagini del programma Copernicus hanno mostrato macchie scure sul terreno vicino a una base, compatibili con gli effetti di esplosioni o incendi. Queste evidenze aperte – descritte come analisi open-source – hanno supportato l’ipotesi che siano avvenuti scontri presso installazioni militari collegate alla FAMa e alle truppe alleate.

Danni materiali e tipi di equipaggiamento interessato

Filmati distinti documentano veicoli in fiamme e blindati rovesciati: uno mostra un mezzo pesantemente carbonizzato, riconducibile a un possibile BMP-1 o BMP-2, mentre un altro ripreso su un fianco è stato identificato da esperti come un Typhoon (o variante Ural Typhoon), progettato per resistere alle mine. Analisti hanno collegato la comparsa di questi mezzi alla fornitura effettuata l’anno precedente, segnalando che parte del parco macchine fornito a supporto delle operazioni è stato danneggiato o abbandonato.

Logistica e sistemi d’artiglieria

In alcuni video si distinguono camion cinesi del tipo Shacman SX2190N, spesso impiegati per trasporti logistici, e riferimenti ad un sistema a razzi tipo Grad. La perdita o il recupero di questi asset influisce sulla capacità di rifornimento e sul potenziale di fuoco delle forze ancora presenti; se confermata, la distruzione o la cattura di materiale pesante rappresenterebbe una battuta d’arresto significativa per le operazioni locali.

Implicazioni politiche e sul campo

Oltre agli aspetti tattici, la sequenza di eventi ha un impatto evidente sul piano politico: la presunta morte del ministro della Difesa e segnali di isolamento del vertice governativo indicano una crisi di controllo centrale. La ritirata dell’Africa Corps o la sua temporanea riduzione di presenza in aree strategiche come Kidal rischia di alterare equilibri locali, rafforzando i movimenti separatisti (FLA) e gruppi jihadisti affiliati ad al-Qaeda o ad altre sigle regionali.

L’evoluzione resta incerta: comunicati ufficiali delle forze russe in loco hanno dichiarato che personale ferito e mezzi pesanti sono stati evacuati e che le operazioni continueranno altrove. Tuttavia, l’effetto psicologico di ospitare truppe che perdono basi o equipaggiamento è rilevante e potrebbe influire su morale, capacità di controllo del territorio e sugli accordi negoziali futuri nella regione.