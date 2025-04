Le sorelle Belen e Cecilia Rodriguez nelle ultime settimane sono apparse sempre più distanti sui social e probabilmente anche nella vita reale. Il gossip, infatti, infiamma e parla di una probabile “rottura” tra le due.

Litigio tra Belen e Cecilia Rodriguez? Si parla di “rottura”

Belen Rodriguez torna a far parlare di sé, ma questa volta non per qualche sua foto che infiamma il web, ma per il rapporto con la sorella Cecilia.

Tra le due argentine, infatti, ci sarebbe una distanza sempre più evidente sui social. Ma cosa è successo? E perché si parla di “rottura”?

Belen e Cecilia ai ferri corti?

Tutto è iniziato poche settimane fa quando i fan hanno notato che Belen e Ignazio Moser non si seguivano più su Instagram. A questo si è aggiunto il gossip del settimanale Nuovo Tv che ha raccontato che Belen Rodriguez “teme che Ignazio Moser possa tradire sua sorella Cecilia” e questo avrebbe creato “tensione” in casa.

Ma il distacco tra le due Rodriguez potrebbe essere stato scatenato da altro. A inizio aprile circolò un video che vedeva Belen vicino alla consolle di un locale mentre suonava Andrea Damante, caro amico di Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez. Gabriele Parpiglia, scrive Il Giornale, ha raccontato che la showgirl “si sarebbe esibita in un “balletto sexy” che avrebbe fatto infuriare prima di tutto Elisa Visari, compagna di Damante, e poi Ignazio e Cecilia”.

Il probabile motivo del “distacco”

Un altro indizio che avvalorerebbe la rottura in famiglia Rodriguez è il silenzio social di Ignazio e Cecilia al compleanno di Santiago, figlio di Belen e Stefano De Martino che non le manda a dire alla sua ex. Il 12enne, lo scorso 9 aprile, ha festeggiato in famiglia, ma gli zii Cecilia e Ignazio, stando alle foto social, erano assenti. Su Instagram poi non ci sono più i like ai post, i commenti e persino le foto insieme che ritraggono le due sorelle Rodriguez.

A tutto questo si aggiunge la dichiarazione di Deianira Marzano, influencer ed esperta del gossip, “hanno litigato e stavolta è rottura!”.