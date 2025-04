La showgirl argentina è preoccupata per sua sorella Cecilia, per questo è calato il gelo con il cognato.

Il rapporto tra Belen Rodriguez e il cognato Ignazio Moser è sempre più teso. La showgirl argentina infatti sarebbe preoccupata per la sorella Cecilia, in quanto teme che l’ex ciclista possa tradirla.

Ignazio Moser, è crisi con Cecilia Rodriguez?

Fan in ansia per la coppia Cecilia Rodriguez-Ignazio Moser. Come rivelato dal Settimanale Chi, la coppia ha trascorso la Pasqua in modo separato, inoltre sui social i due non si vedono più insieme.

L’esperto di gossip Alessandro Rosica parla di una possibile crisi tra i due: “continuano a non vedersi insieme, lei è di sicuro con la sua famiglia, ma lui boh. Ma cosa può essere successo di così grave? Lei in attesa poi e mi rattrista saperli così, a me piacciono molto come coppia. Purtroppo i figli non cambieranno mai i problemi che c’erano prima. Peccato davvero perché mi piacevano troppo.” Da settimane inoltre si vocifera che Cecilia sia incinta, ma come staranno davvero le cose? Ora ci pensa Belen a mettere ancora più dubbi sulla relazione tra Cecilia e Ignazio, ecco cosa è successo.

Tensione tra Belen Rodriguez ed Ignazio Moser: “Teme che tradisca la sorella”

Secondo quanto riportato dal Settimanale NuovoTv, in casa Rodriguez le cose sarebbero tutt’altro che serene. Inoltre, ricordiamo che pare che nei giorni scorsi ci sia stata una furiosa lite tra Belen e il cognato Ignazio Moser, con la showgirl argentina che, come si legge nel Settimanale, sarebbe molto preoccupata per la sorella Cecilia: “teme che possa tradire Cecilia. Belen è tesa e Cecilia è in dolce attesa, questo è il riassunto di questo periodo delle sorelle Rodriguez. Intanto cala il gelo tra Belen e il cognato Ignazio Moser.”