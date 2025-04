Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: l'indizio social che svela un dettaglio so...

Un dettaglio in una foto sui social non è passato inosservato: cosa succede alla coppia?

Come vanno le cose tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser? Un dettaglio in una foto ha svelato qualcosa di sorprendente. Ecco cosa.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: il desiderio di avere un figlio

Da tempo si vocifera che Cecilia Rodriguez sia incinta. Il desiderio di avere un figlio non è un segreto ma, fino a ora, le voci sono sempre state infondate. Qualche tempo fa, intervistato dal Corriere della Sera, Ignazio Moser aveva detto le seguenti parole, smentendo quindi la gravidanza della moglie: “la mia paternità dovrà ancora aspettare. E’ cosa pubblica che Cecilia e io ci stiamo provando da anni, è qualcosa che desideriamo tanto Purtroppo stiamo facendo fatica a raggiungere il risultato: è un tema per noi molto delicato. Ma è nostra intenzione generare il primo erede della dinastia Moser, perché mia sorella ha tre figli ma i miei nipoti hanno il cognome di mio cognato.”

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la foto che svela un dettaglio inedito

Nelle ultime ore un indizio social ha fatto pensare che Cecilia Rodriguez sia davvero incinta. Amedeo Verza, in una delle sue ultime stories su Instagram, ha infatti mostrato la sorella di Belen vicino a quello che pare essere un frigorifero sul cui sportello ci sono delle foto. Una di queste foto sembra proprio essere una ecografia. C’è da dire che il dettaglio non è chiarissimo, ma quanto basta per infiammare il web!