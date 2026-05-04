Crisi nello Stretto di Hormuz: negoziati, minacce e l'ombra di Project Freedom

Una escalation nello Stretto di Hormuz riunisce minacce, sforzi diplomatici guidati dal Pakistan e mosse militari americane: il quadro politico e le possibili conseguenze

La situazione nello Stretto di Hormuz rimane al centro dell’attenzione internazionale, con una serie di eventi che hanno mescolato intimidazioni militari e iniziative diplomatiche. Il 4 maggio 2026 sono arrivate segnalazioni di attacchi con droni e missili che hanno interessato gli Emirati Arabi Uniti, mentre il 5 maggio 2026 il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha rilanciato su X la necessità di evitare una soluzione militare e ha sottolineato i progressi dei colloqui promossi dal Pakistan.

In questo contesto si annotate la proposta in 14 punti inviata da Teheran a Washington, concentrata sul controllo delle rotte nello stretto e sulla cessazione delle ostilità.

Parallelamente alle aperture diplomatiche, sono proseguite le manovre navali e le dichiarazioni pubbliche. Gli Stati Uniti hanno annunciato l’avvio di una operazione denominata Project Freedom, descritta dalla Casa Bianca come un “gesto umanitario” e dal Centcom come una missione difensiva, volta ad assicurare il transito delle navi commerciali.

Teheran ha avvertito che ogni interferenza sarà considerata una violazione della tregua in vigore, e le Guardie Rivoluzionarie hanno ribadito la possibilità di usare la forza contro movimenti non coordinati nello stretto.

Le mosse militari e le contromosse verbali

La dinamica degli ultimi giorni ha alternato transiti navali, avvertimenti e presunti episodi di aggressione.

Fonti iraniane hanno riferito di spari di avvertimento e di lancio di missili in prossimità di cacciatorpediniere statunitensi, mentre il comando americano ha confermato l’ingresso in zona di due cacciatorpediniere lanciamissili e assetti aerei, con la comunicazione di un dispositivo di scorta comprensivo di oltre cento velivoli e piattaforme senza pilota. In risposta, alcuni rappresentanti delle forze iraniane hanno parlato di blocco e controllo del traffico; le comunicazioni ufficiali di Teheran hanno inoltre smentito di aver preso di mira specificamente gli Emirati, alimentando un clima di incertezza sulle responsabilità reali.

Project Freedom: realtà operativa o strumento politico?

Il progetto americano denominato Project Freedom è stato presentato come finalizzato a ripristinare la libertà di navigazione nello Stretto di Hormuz. Secondo le dichiarazioni della Casa Bianca e del Centcom, l’operazione prevede scorte navali e aeree e la presenza di migliaia di militari; allo stesso tempo il presidente Donald Trump ha oscillato fra l’etichetta di “gesto umanitario” e toni più minacciosi verso Teheran. Da parte iraniana la condanna è netta: il ministro Abbas Araghchi ha definito il piano ormai inutile, affermando che non esiste una soluzione militare alla crisi politica e ammonendo Stati Uniti ed Emirati a non lasciarsi trascinare in un vicolo senza uscita.

Pressioni regionali e iniziative diplomatiche

Oltre ai fronti militari, si sono intensificati i contatti diplomatici. Il Pakistan è stato indicato da Teheran come mediatore attivo, mentre emergono negoziati bilaterali con l’Oman per definire protocolli di transito sicuro delle navi. La dimensione europea non è rimasta ai margini: la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha condannato gli attacchi attribuiti a Teheran contro gli Emirati, invocando de-escalation, e il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto una riapertura coordinata dello stretto tra Iran e Usa, sottolineando la necessità di una soluzione condivisa.

Attori regionali e minacce incrociate

Le tensioni sul terreno hanno visto interventi di attori come i Pasdaran (Guardie Rivoluzionarie), che hanno lanciato avvertimenti diretti agli Emirati Arabi Uniti definendo possibili obiettivi gli interessi percepiti come ostili. In parallelo, segnalazioni di danni a infrastrutture portuali negli Emirati, come un incendio a un impianto energetico a Fujairah causato da un presunto attacco con drone, hanno amplificato la percezione di rischio per le rotte commerciali. Anche la Corea del Sud ha verificato notizie su un episodio che avrebbe coinvolto una nave battente bandiera sudcoreana nello stretto, sottolineando la natura internazionale delle ripercussioni.

Conseguenze e scenari possibili

Il combinato di pressioni militari e tentativi negoziali lascia aperti diversi scenari: da una progressiva de-escalation guidata da mediazioni multilaterali fino a un aumento delle operazioni navali di scorta che potrebbe provocare incidenti con effetti regionali e globali. La comunicazione pubblica rimane cruciale: dichiarazioni di leader e comandi militari modellano percezioni e reazioni. Se da un lato il 5 maggio 2026 ha visto appelli iraniani a non militarizzare la crisi, dall’altro il lancio di Project Freedom e le minacce reciproche mantengono alta la tensione, rendendo urgente un canale di dialogo affidabile e verificabile.