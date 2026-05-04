Sparatoria a poche centinaia di metri dalla Casa Bianca durante un evento con Trump

Una sparatoria a pochi isolati dalla Casa Bianca ha portato all'intervento del Secret Service e al lockdown della residenza presidenziale mentre era in corso un evento con Donald Trump

Il 4 maggio 2026 le forze dell’ordine di Washington hanno reso noto che una persona è stata colpita dal Secret Service dopo aver aperto il fuoco nelle vicinanze della Casa Bianca. La notizia, diffusa attraverso canali ufficiali e social, ha confermato l’intervento immediato degli agenti ed il contestuale lockdown della residenza presidenziale.

In quel momento si stava svolgendo un evento con Donald Trump all’interno dei giardini della Casa Bianca, circostanza che ha aumentato la sensibilità delle misure di sicurezza adottate sul posto.

Testimoni e giornalisti presenti hanno riferito che il personale del Secret Service ha chiesto a tutti i media di rientrare nella sala stampa.

L’area dell’incidente è stata segnalata tra la 15th Street e Independence Avenue, a poche centinaia di metri dal complesso presidenziale, nelle vicinanze del Washington Monument, una zona abitualmente affollata da turisti. Le autorità hanno invitato la popolazione a evitare la zona mentre squadre di emergenza e agenti continuavano gli interventi.

Cosa è successo

Secondo le prime informazioni ufficiali, un individuo ha esploso colpi d’arma da fuoco in un’area pubblica vicina alla Casa Bianca; gli agenti del Secret Service sono intervenuti prontamente ed hanno colpito l’aggressore.

L’azione è avvenuta nei pressi del Washington Monument, in un segmento di città molto frequentato. È stato disposto un immediato lockdown della residenza presidenziale per garantire la tutela dei presenti e la sicurezza dell’evento in corso. Al momento le autorità parlano di un sospetto neutralizzato, ma non hanno fornito dettagli sulle sue condizioni cliniche.

Luogo e dinamica dell’intervento

La dinamica esatta della sparatoria tra la 15th Street e Independence Avenue non è stata ancora chiarita: le forze dell’ordine stanno raccogliendo testimonianze e immagini della zona. L’episodio si è verificato in una porzione della città dove la folla di turisti può essere numerosa, rendendo fondamentale la rapidità della risposta delle autorità. Gli agenti hanno isolato il luogo, mentre il Secret Service ha coordinato le operazioni di contenimento e messo in sicurezza la residenza presidenziale per impedire ulteriori rischi ai presenti.

Reazioni e misure di sicurezza

Appena resa nota la sparatoria, il Secret Service ha imposto restrizioni agli spostamenti nei pressi della Casa Bianca e ha chiesto ai giornalisti presenti di ritirarsi nella sala stampa. Squadre mediche e forze dell’ordine supplementari sono state inviate sul posto per assistere i feriti potenziali e per preservare la scena dell’accaduto. Le autorità hanno inoltre raccomandato di evitare l’area interessata fino a nuovo avviso, misura adottata per agevolare le attività investigative e per tutelare la pubblica incolumità in una zona simbolicamente sensibile e ad alto afflusso.

Procedure in atto

Nel contesto di un evento con una figura pubblica come Donald Trump, i protocolli di sicurezza prevedono un innalzamento immediato delle misure: controllo degli accessi, evacuazione mirata di aree a rischio e verifica dello stato degli ospiti. Il lockdown della residenza presidenziale è stata la misura principale per isolare la minaccia e controllare la situazione. I media sul posto sono stati momentaneamente limitati nelle loro operazioni mentre il personale di sicurezza gestiva la logistica degli spostamenti e la protezione dei presenti.

Indagini e informazioni ancora da chiarire

Le autorità hanno dichiarato che le condizioni dell’aggressore e le circostanze precise che hanno portato alla sparatoria restano da accertare. Le forze dell’ordine stanno analizzando filmati, raccogliendo testimonianze oculari e procedendo con gli accertamenti balistici e forensi necessari. Il Secret Service ha invitato cittadini e turisti a tenersi lontani dall’area per permettere alle squadre di emergenza di operare con efficacia. Ulteriori aggiornamenti ufficiali sono attesi non appena gli investigatori avranno consolidato i primi elementi utili a ricostruire quanto accaduto.