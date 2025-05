Putin incontrerà Trump? Il Cremlino fa chiarezza con dichiarazioni sorprendenti

Incontro Putin-Trump in vista? Il Cremlino chiarisce con dichiarazioni sorpre...

Putin prepara incontri per l’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica; Peskov chiarisce i rumors su incontro con Trump.

In vista delle celebrazioni per l’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica, il Cremlino si prepara a una serie di incontri istituzionali di alto profilo. Tra le voci circolate nelle ultime ore, anche quella di un possibile faccia a faccia tra Vladimir Putin e Donald Trump. A fare chiarezza è stato il portavoce Dmitry Peskov, che nel consueto briefing con la stampa ha risposto alle indiscrezioni con dichiarazioni che non sono passate inosservate.

Le ultime dichiarazioni di Donald Trump su un possibile accordo di pace

Donald Trump, intervistato da NBC News, ha espresso dubbi sulla possibilità di un accordo di pace tra Russia e Ucraina, sottolineando come il profondo rancore personale tra i due leader, Putin e Zelensky, rappresenti un ostacolo significativo al dialogo.

”Un odio tremendo tra alcuni soldati, a dire il vero. Tra i generali. Hanno combattuto duramente per tre anni”, ha aggiunto.

Il presidente russo Vladimir Putin è impegnato nella pianificazione di un ampio calendario di incontri in occasione dell’80° anniversario della Vittoria nella Grande Guerra Patriottica. Secondo quanto riferito dal portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, durante il consueto briefing con i giornalisti, l’agenda prevede numerosi appuntamenti bilaterali, visite ufficiali, cerimonie legate alla Giornata della Vittoria e la partecipazione di molti ospiti internazionali.

Non ci sono aggiornamenti sulla possibile premiazione dei militari nordcoreani da parte di Putin, né dettagli sull’intesa tra Ucraina e Stati Uniti sui minerali, che il Cremlino dichiara di non poter commentare per mancanza di informazioni.

Sui rumors in merito a un possibile incontro con Trump, invece, Peskov ha dichiarato: