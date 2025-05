Donald Trump non si arrende, il Tycoon vuole la Groenlandia, ecco le sue dichiarazioni shock.

Donald Trump e la riapertura di Alcatraz

Donald Trump sul suo social network Truth ha annunciato di aver ordinato la ricostruzione e quindi la riapertura del carcere di Alcatraz, chiuso da più di sessant’anni: “ospiterà i criminali più spietati e violenti d’America”.

Nelle ultime ore il presidente degli States ha fatto parlare di sé anche per le sue dichiarazioni sulla Groenlandia, isola su cui ha messo gli occhi da ancor prima di essere rieletto presidente. Ecco cosa ha detto.

“Non escludo l’utilizzo della forza sulla Groenlandia”, Trump agita l’Europa

Nel corso di una intervista per la Nbc, Donald Trump è tornato a parlare della Groenlandia, minacciando di ricorrere all’uso della forza militare. Ecco le sue parole: “non lo escludo, non dico che lo farò, ma non escludo nulla. Abbiamo un disperato bisogno della Groenlandia. E’ composta da una popolazione molto piccola, di cui ci prenderemo cura, e la ameremo e tutto il resto. Ma ne abbiamo bisogno per la sicurezza internazionale.” Il Tycoon ha aggiunto che non pensa che ciò accada, ma che la possibilità “certamente” esiste.