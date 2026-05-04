Cremonese-Lazio 1-2: rimonta biancoceleste allo Zini e rischio salvezza per i grigiorossi

La partita giocata allo stadio Zini si è risolta con una rimonta della Lazio che ha vinto per 2-1 la sfida contro la Cremonese. I padroni di casa erano andati in vantaggio al 29′ con un sinistro di Bonazzoli, sfruttando un errore del portiere ospite, ma nella ripresa la squadra di Sarri ha trovato prima il pareggio con Isaksen e poi il gol vittoria nel pieno recupero con Noslin.

La dinamica dell’incontro ha mescolato tensione agonistica, cambi determinanti dalla panchina e un finale drammatico che ha acceso le emozioni del pubblico.

Il successo biancoceleste rilancia le ambizioni europee della squadra romana, mentre per la Cremonese la sconfitta rappresenta un pesante scossone: i grigiorossi sono ora terzultimi e distanti quattro punti dal Lecce, quarto dalla fine della zona salvezza.

Il pubblico dello Zini ha fischiato la squadra al termine, segnale della delusione e dell’urgenza di risultati nelle prossime gare. Sul piano tattico la partita ha offerto spunti sul peso delle sostituzioni e sulla gestione del forcing offensivo nei minuti finali.

La partita: fasi, infortuni ed episodi decisivi

Nel primo tempo la Cremonese ha saputo sfruttare i propri momenti offensivi nonostante la predominanza territoriale della Lazio.

Un problema muscolare a Baschirotto ha costretto Giampaolo a una sostituzione precoce che ha ridisegnato le scelte difensive; il cambio forzato ha alterato l’equilibrio della squadra e modificato l’approccio alla costruzione del gioco. La rete del vantaggio, firmata da Bonazzoli, è arrivata con un tiro da fuori che ha colto in fallo il portiere avversario: un episodio che ha cambiato l’inerzia del match e ha dato fiducia alla squadra di casa, capace di ripiegare con ordine e di provare a mantenere il controllo della gara.

La reazione biancoceleste e le mosse di Sarri

Alla ripresa la Lazio ha risposto con coraggio e lucidità, anche grazie ai cambi operati dall’allenatore. L’ingresso di Noslin e di Rovella ha dato freschezza alla manovra: in particolare Rovella, rientrato dopo un lungo stop, ha mostrato personalità nella gestione dei ritmi. La combinazione tra la discesa di Tavares e l’appoggio finale verso Isaksen ha prodotto il pareggio, mentre il colpo finale è arrivato nella fase di recupero con una giocata tra Noslin e Dia che ha liberato il tiro vincente. Le sostituzioni, dunque, si sono rivelate decisive per ribaltare il risultato.

Impatto sulla classifica e scenari per la salvezza

La sconfitta complica in modo concreto il cammino della Cremonese verso la permanenza in Serie A: con tre gare ancora da giocare il divario di quattro punti dal Lecce appare ostico da recuperare. Il concetto di gestione della pressione diventa centrale per le prossime giornate, sia sul fronte psicologico che tattico. Per la squadra di Giampaolo si profila un calendario in cui ogni punto avrà un peso strategico e dove l’atteggiamento allo Zini — in termini di agonismo e lucidità sotto porta — dovrà migliorare per evitare un tracollo finale.

Cosa rischiano Cremonese e Lazio

Per la Cremonese il rischio è quello di vedere allontanarsi definitivamente la speranza salvezza, con la contestazione dei tifosi che può influire negativamente sull’umore della squadra. Per la Lazio, invece, il successo rappresenta un’iniezione di fiducia: la squadra di Sarri ha consolidato la sua forma, centrando la quinta vittoria nelle ultime otto gare e riavvicinandosi alla zona europea. Resta però l’esigenza di amministrare energie e cambi in vista della finale di Coppa Italia, dove alcune scelte di formazione potrebbero essere influenzate dalla necessità di turnover e dalla tutela degli infortunati.

Conclusione: novanta minuti che pesano

La serata allo Zini ha consegnato immagini forti: la gioia finale della Lazio e il volto deluso della Cremonese che, pur avendo mostrato carattere, non è riuscita a mantenere il vantaggio. La rete di Noslin nel recupero resterà come simbolo della determinazione biancoceleste, mentre i tifosi grigiorossi chiedono risposte immediate. Nel breve termine saranno le prossime partite a dire se questa sconfitta sarà una battuta d’arresto momentanea o l’inizio di un problema più profondo per la lotta salvezza.