Arsenal contro Fulham: un derby londinese che può cambiare la classifica

Al Emirates Stadium va in scena un incontro che, malgrado l’etichetta di derby cittadino, assume valenze di classifica determinanti: Arsenal ospita il Fulham sabato 2 maggio alle 17:30 (16:30 GMT). Dopo la sconfitta di misura contro il Manchester City e il pareggio in Champions League contro l’Atletico Madrid, i Gunners arrivano con il peso della necessità di risposte immediate; per contro il Fulham punta a sfruttare ogni indebolimento per avvicinarsi alla zona europea.

Questa partita non è soltanto uno scontro di piacere per i tifosi: ha ripercussioni pratiche sulla gestione del calendario e sulla psicologia delle due squadre. Con il Manchester City impegnato in un calendario diverso e pronto a scendere in campo successivamente, un successo dell’Arsenal riaprirebbe scenari e pressioni, rendendo la serata all’Emirates molto più significativa di quanto il semplice punteggio finale possa suggerire.

Perché questo incontro conta davvero

Il contesto del campionato rende il match importante: dopo la vittoria del City per 2-1 al Etihad il 29 aprile, gli equilibri sono mutati ma restano fragili. Se l’Arsenal riuscisse a imporsi sabato potrebbe riottenere un vantaggio di sei punti che metterebbe pressione su Pep Guardiola e sui suoi.

Gli analisti di Opta continuano a considerare l’Arsenal favorito per il titolo, ma ogni passo falso potrebbe rimescolare le carte; la capacità di gestire il calendario e la stanchezza post-Champions sono fattori decisivi.

La dinamica della corsa al titolo

Il paragone con il Manchester City non riguarda solo i punti: conta anche il calendario. Il City giocherà lunedì contro l’Everton al Hill Dickinson Stadium, mentre l’Arsenal affronta il Fulham prima del prossimo turno. Per questo motivo la vittoria dei Gunners sarebbe doppio effetto: non solo tre punti in classifica, ma anche un segnale psicologico e di gestione della pressione, costringendo gli avversari a rincorrere in condizioni diverse e con meno margine di errore.

Formazioni previste e stato di salute delle rose

Le scelte di formazione influenzeranno lo sviluppo della partita. Secondo le previsioni più accreditate, l’Arsenal dovrebbe schierarsi con un 4-3-3 solido: in porta Raya, una difesa composta da Mosquera, Saliba e Gabriel con Calafiori pronto a spingere sulla fascia. A centrocampo la diga di Rice affiancata da Zubimendi e dal regista Odegaard, mentre in attacco spazio a Saka, Gyokeres e Eze (o Trossard a seconda delle scelte tattiche). Queste soluzioni intendono bilanciare controllo del pallone e rapidità in ripartenza.

Dettagli dall’infermeria dei Gunners

La squadra di Mikel Arteta arriva con qualche problema di formazione: Jurrien Timber e Mikel Merino sono assenti per infortunio, mentre un paio di giocatori hanno accusato problemi nell’ultima partita di campionato contro il Newcastle. Riccardo Calafiori è rientrato in panchina durante il match di Champions e potrebbe essere utilizzato dall’inizio per dare equilibrio sulla corsia sinistra, mentre Eberechi Eze, nonostante un colpo, è tornato a disposizione come sostituto e potrebbe ottenere minuti importanti.

Situazione e probabili scelte del Fulham

Il Fulham si presenta all’Emirates in una fase di forma che gli consente di sognare l’Europa, occupando la decima posizione con quattro partite ancora da giocare. Marco Silva dovrebbe puntare su un 4-2-3-1 o simile, con Leno tra i pali, una linea difensiva con Castagne, Andersen, Bassey e Robinson e un reparto avanzato con Wilson, Smith Rowe e Jimenez a cercare spazi. Ryan Sessegnon potrebbe rientrare dall’infortunio, mentre Alex Iwobi non sarà disponibile per un problema alla coscia; anche Kenny Tete e Kevin restano assenti.

La storia tra le due squadre offre riferimenti rassicuranti per i tifosi dell’Arsenal: in 32 trasferte all’Emirates il Fulham non è mai riuscito a vincere, e nei 67 confronti complessivi i Gunners hanno ottenuto 44 successi contro le 9 vittorie dei biancorossi. L’ultimo precedente diretto in stagione vide l’Arsenal imporsi 1-0 al Craven Cottage grazie a un gol di Leandro Trossard il 18 ottobre. Tutti questi elementi faranno da sfondo a una partita che può orientare in modo decisivo la volata al titolo.