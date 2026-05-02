Udinese-Torino 2-0: vittoria friulana e passo avanti in classifica

L’ Udinese ha ottenuto una vittoria netta contro il Torino, imponendosi per 2-0 nel match valido per la 35esima giornata di Serie A. La partita è stata sbloccata allo scadere della prima frazione da Ehizibue, mentre nella ripresa il raddoppio di Kristensen è arrivato su un cross dalla bandierina servito da Miller. Il successo consente ai padroni di casa di raggiungere quota 47 punti e il decimo posto in classifica, mentre il Torino resta fermo a 41 punti, proseguendo la striscia di quattro risultati utili consecutivi.

Come si è decisa la partita

La partita ha vissuto due momenti chiave ravvicinati che hanno indirizzato il risultato. Nel primo tempo, sull’ultimo sviluppo dell’azione prima dell’intervallo, Ehizibue ha approfittato di una mischia in area per insaccare con la punta del piede: si è trattato di un’azione confusa che però ha premiato la determinazione difensiva dei friulani.

All’inizio della ripresa, al 51′, Miller ha calciato un corner preciso e Kristensen ha staccato di testa con potenza superando il portiere Paleari, chiudendo di fatto la contesa. Questi episodi mostrano come i calci piazzati e la capacità di chiudere le azioni nelle fasi decisive siano stati determinanti per l’andamento del match.

Dettagli sui gol

Il primo gol, segnato da Ehizibue al 46′ del primo tempo, è nato da una situazione di pressione nell’area granata: più che un’azione corale, la rete è stata la conseguenza di una serie di rimpalli che ha messo in crisi la retroguardia avversaria e ha permesso al terzino bianconero di trovare lo spiraglio vincente. Il secondo gol è stato invece l’esempio classico dell’efficacia sui cross dalla bandierina: Miller ha fornito un assist calibrato e Kristensen lo ha trasformato con uno stacco imperioso. Entrambe le reti sottolineano l’importanza della gestione dei momenti chiave e dell’efficacia sui calci piazzati.

Analisi tattica e protagonisti

Sul piano tattico l’ Udinese ha mostrato compattezza difensiva e transizioni efficaci, facendo leva sulla velocità dei terzini e sulla capacità di Zaniolo di inventare nella trequarti. Il Torino, pur avendo occasioni e qualche tentativo dalla distanza, ha faticato nel creare pericoli costanti e non è riuscito a trovare il gol che avrebbe riaperto la partita. La prestazione dei bianconeri è stata caratterizzata da un buon equilibrio fra fase di possesso e copertura: la squadra ha evitato di scoprirsi troppo, capitalizzando le poche opportunità che si sono presentate.

Protagonisti individuali

Oltre ai marcatori, vanno segnalati alcuni elementi chiave: Zaniolo ha provato a incidere con giocate offensive e inserimenti, mentre la fase difensiva dell’Udinese ha limitato i riferimenti offensivi del Torino. Da parte granata, il portiere Paleari ha respinto diversi tiri ma non ha potuto nulla sul colpo di testa di Kristensen. L’attenzione alla fase difensiva e la capacità di trasformare gli sviluppi da calcio d’angolo in occasioni da gol sono stati fattori decisivi per il risultato finale.

Contesto, assenze e riflessioni

La vigilia aveva evidenziato qualche problema d’organico per il Torino: l’allenatore Roberto D’Aversa aveva fatto sapere dell’assenza di alcuni elementi importanti, mentre l’Udinese guidata da Kosta Runjaic aveva preparato la gara puntando sui duelli e sul pressing. In termini di infortuni, la rosa granata presentava defezioni che hanno condizionato le scelte di formazione e la possibilità di cambiare marcia nel corso del match. Nonostante ciò, il Torino era reduce da una serie positiva e ha cercato di non cedere alla resa, provando a reagire soprattutto nella ripresa senza però riuscire a trovare gol.

Impatto sulla classifica e atmosfera allo stadio

Con il successo l’ Udinese sale a 47 punti, guadagnando posizioni e consolidando la propria presenza nella parte sinistra della classifica. Il Torino, fermo a 41 punti, mantiene comunque una certa continuità di risultati utili ma dovrà trovare più incisività offensiva nelle prossime giornate. Sul piano emotivo, la partita è stata accompagnata da momenti commemorativi: l’Udinese aveva invitato i tifosi ad arrivare presto per partecipare alle iniziative legate al ricordo delle vittime del terremoto che colpì il Friuli e per osservare un minuto di silenzio, sottolineando il legame della squadra con la comunità locale.

Conclusione

In sintesi, la vittoria dell’ Udinese è il risultato di concretezza nelle fasi decisive e di una gestione intelligente delle opportunità create, con Ehizibue e Kristensen protagonisti nei momenti chiave. Il Torino dovrà lavorare sulla capacità di incidere in zona gol e sulla gestione degli infortuni per invertire la tendenza nelle prossime uscite, mentre i friulani possono festeggiare un passo avanti verso gli obiettivi stagionali mantenendo alta la concentrazione.