Proposta di sostituzione ai Mondiali 2026: Zampolli spinge per l'Italia al posto dell'Iran

Zampolli avrebbe suggerito a Trump e Infantino di inserire l'Italia al posto dell'Iran ai Mondiali 2026, una proposta che unisce motivazioni sportive e obiettivi diplomatici

La notizia di una proposta avanzata dall’inviato Paolo Zampolli ha acceso il dibattito tra sport e politica: secondo fonti giornalistiche, Zampolli avrebbe sollecitato la Fifa e il presidente statunitense Donald Trump a valutare la sostituzione dell’Iran con l’Italia nel tabellone dei Mondiali 2026. La scelta, presentata come un’opportunità per vedere gli Azzurri su palcoscenici ospitati dagli Stati Uniti, è descritta come frutto di considerazioni sia tecniche sia di natura politica.

Questo episodio mette in luce il ruolo della diplomazia sportiva come strumento per ricucire rapporti internazionali e per rispondere a tensioni che travalicano il campo di gioco.

La proposta e i soggetti coinvolti

Secondo le ricostruzioni, l’iniziativa sarebbe stata portata avanti da Paolo Zampolli direttamente con il presidente della Fifa, Gianni Infantino, e con il capo della delegazione statunitense, ovvero il presidente Donald Trump.

Il nucleo dell’argomentazione focale è sportivo: l’Italia, con i suoi quattro titoli mondiali, viene indicata come nazionale con il pedigree per giustificare un’eventuale inclusione. Sul piano pratico, la proposta presuppone che l’Iran rinunci al posto o venga escluso per motivi che, nella narrativa pubblica, si legano a problemi di sicurezza e a tensioni internazionali.

Motivazioni sportive e simboliche

Zampolli avrebbe sottolineato il valore competitivo dell’Italia e la sua capacità di attirare pubblico, elementi ritenuti utili per un torneo co-organizzato dagli Stati Uniti. Ma accanto all’argomento tecnico si intravede una componente politica: la mossa è stata interpretata come un tentativo di riparare i rapporti tra il presidente Usa e la leader italiana, Giorgia Meloni, dopo frizioni dovute a commenti e prese di posizione internazionali. In sintesi, la proposta è presentata come un ponte tra calcio e interessi diplomatici, più che come una semplice valutazione sportiva.

Risposte e posizioni ufficiali

La reazione ufficiale dell’Iran è stata netta: le autorità hanno dichiarato di essere pronte a partecipare al torneo e di voler mantenere la loro presenza. A marzo la federazione iraniana aveva aperto la possibilità di non partecipare, citando questioni di sicurezza dopo attacchi aerei nella regione, ma poi ha cercato alternative come lo spostamento delle gare in Canada o in Messico, ipotesi che la Fifa avrebbe respinto. Parallelamente, il presidente della Fifa ha ribadito pubblicamente che la nazionale iraniana si è qualificata e che, se desidera rappresentare il proprio popolo, deve poterlo fare: parole che richiamano la linea istituzionale dell’organismo calcistico.

Posizioni di Usa e Fifa

Dal versante statunitense, la dichiarazione di Donald Trump è ambivalente: da un lato il presidente ha affermato che i calciatori iraniani sarebbero “benvenuti” negli Stati Uniti, dall’altro ha espresso preoccupazioni legate alla sicurezza dei giocatori. La Fifa ha sottolineato la necessità che le nazionali qualificate possano partecipare, ricordando i criteri sportivi e organizzativi che regolano la manifestazione. In questo quadro, la proposta di Zampolli si scontra con la procedura regolamentare e con la volontà delle parti direttamente interessate a mantenere il risultato delle qualificazioni.

Implicazioni politiche per il futuro

La vicenda illustra come il calcio possa diventare veicolo di diplomazia informale, capace di avvicinare o complicare rapporti tra governi. Se da un lato la suggestione di inserire l’Italia porta con sé ricadute mediatiche e popolari, dall’altro solleva questioni di principio: il rispetto delle qualificazioni, l’autonomia degli organismi sportivi e la non strumentalizzazione delle competizioni. Per la politica italiana, la proposta è vista come un tentativo di ricucire i rapporti con la Casa Bianca e colpisce direttamente la figura di Giorgia Meloni nei rapporti internazionali.

Scenari possibili

Nella pratica, la sostituzione di una nazionale qualificata richiede motivazioni chiare e procedure concordate: la semplice sollecitazione politica difficilmente basta. Restano da seguire le mosse ufficiali della Fifa, le decisioni della federazione iraniana e le eventuali mediazioni diplomatiche. Nel frattempo, il caso rimane un esempio di come lo sport e la politica si intreccino, con il campionato mondiale che diventa palcoscenico per tensioni e tentativi di ricomposizione.