Nuova tornata di biglietti per il Mondiale: aumentano le opzioni ma anche le polemiche

Fifa ha messo in vendita altri biglietti per il Mondiale aggiungendo una categoria a prezzo premium; la mossa ha provocato lamentele online e sollevato interrogativi sulle vendite effettive e sui costi accessori

Il 22 aprile 2026 la FIFA ha annunciato una nuova immissione di biglietti per il FIFA World Cup, rendendo disponibili posti per tutte e 104 le partite nelle categorie 1, 2 e 3 e introducendo la nuova fascia a prezzo premium denominata front category. La decisione è stata motivata come un ampliamento dell’offerta, ma ha subito suscitato reazioni negative: molti tifosi hanno denunciato via social che i posti migliori nelle categorie già acquistate sarebbero stati trattenuti per essere venduti a tariffe più alte, con assegnazioni percepite come meno favorevoli rispetto a quanto promesso.

La dinamica dei prezzi è al centro della discussione: nella fase iniziale, in dicembre, i biglietti erano stati offerti a tariffe che andavano da $140 per la Categoria 3 nelle fasi a gironi fino a $8.680 per la finale; con la riapertura delle vendite il 1 aprile, i prezzi massimi sono saliti fino a $10.990. Le richieste di chiarimento inviate a FIFA il 9 aprile non hanno avuto risposta pubblica, mentre l’organizzazione ha continuato a comunicare nuove disponibilità a scaglioni, definendo questa fase come parte delle vendite fino alla conclusione del torneo.

Vendite, numeri e segnali di mercato

Da un lato la FIFA, tramite il suo presidente, ha dichiarato che oltre cinque milioni di biglietti erano già stati venduti, prospettando il possibile superamento del record di presenza complessiva stabilito nel 1994. Dall’altro, rapporti giornalistici e documenti interni distribuiti agli organizzatori locali hanno evidenziato vendite più lente per alcune partite ad alto profilo.

Un esempio citato riguarda l’apertura del torneo a SoFi Stadium (Inglewood), dove sono stati segnalati 40.934 biglietti venduti per la partita tra Stati Uniti e Paraguay rispetto ai 50.661 notificati per un’altra gara, numeri riportati in documenti con date del 10 e del 15 aprile. La capacità indicata di SoFi per il Mondiale è di circa 69.650 posti, cifra che però l’organizzazione si è riservata di modificare.

Quali segnali inviano i posti ancora disponibili

La presenza di biglietti non assegnati in categorie costose e la disponibilità per più di un terzo delle gare a gironi suggeriscono che il fattore prezzo stia incidendo sulla domanda: alcune fasce con tagliandi tra i più cari sono rimaste invendute nelle tornate successive, così come molti pacchetti hospitality. Il raffronto con altri eventi-test organizzati negli Stati Uniti mostra come tariffe elevate possano frenare il pubblico, inducendo talvolta gli organizzatori a rivedere al ribasso le offerte per riempire gli stadi.

Prezzi specifici e impatto sui tifosi

Per offrire riferimenti concreti, nella vendita di dicembre i posti per la partita Stati Uniti-Paraguay erano stati prezzati a $1.120, $1.940 e $2.735 a seconda della categoria, mentre per la partita Iran-New Zealand le tariffe indicate erano $140, $380 e $450. L’aggiunta della front category ha reso disponibili posti migliori a costi ancora più elevati, provocando la reazione dei tifosi che si sono detti sorpresi di vedere riemergere posti di qualità superiore a prezzi non previsti in precedenza.

Costi collaterali e logistica

Alle critiche sui prezzi dei biglietti si sono aggiunte lamentele relative ai costi dei trasporti e dei servizi correlati: alcune tratte e soluzioni di viaggio hanno mostrato prezzi ritenuti eccessivi da parte dei supporter, contribuendo al calcolo complessivo della spesa per assistere alle partite. Questi elementi insieme alle tariffe dei tagliandi hanno alimentato la percezione che la partecipazione dal vivo richieda un investimento molto alto, specie per chi programma di seguire più incontri.

Aspetti legali e limitazioni d’ingresso

La FIFA ha inserito nelle sue comunicazioni un avviso importante: il possesso del biglietto non garantisce automaticamente l’ingresso nei Paesi ospitanti, ricordando che le norme sull’immigrazione restano di competenza dei governi nazionali. Documenti ufficiali menzionati in relazione al torneo segnalano che gli Stati Uniti hanno sospeso l’emissione di visti per cittadini di 39 Paesi e che, a partire dal 2 aprile, a visitatori provenienti da 50 Paesi può essere richiesto il deposito di un bond compreso tra $5.000 e $15.000 per ottenere visti B1/B2. Queste restrizioni possono influire in modo diretto sulla decisione di acquisto dei tifosi internazionali.

Prospettive fino alla finale

La FIFA ha annunciato che i nuovi tagliandi resteranno in vendita fino alla fine del torneo e che ulteriori rilasci saranno possibili in modalità continuativa fino alla finale, fissata per il 19 luglio a East Rutherford. Resta da vedere se questa strategia di rilasci incrementali e di nuove categorie di prezzo porterà a una riqualificazione delle vendite o alimenterà ulteriori contestazioni. Per ora, la sfida principale rimane bilanciare domanda e accessibilità senza allontanare i tifosi più tradizionali, mentre le autorità e gli organizzatori locali sono chiamati ad affrontare anche le questioni logistiche e di visto che condizionano la partecipazione internazionale.