Il GIP presso il Tribunale di Roma ha archiviato il procedimento relativo al bilancio 2026 della Juventus, chiarendo che non era indagata la società ma solo alcuni esponenti aziendali.

Una notizia di grande rilievo per il mondo del calcio e della finanza è arrivata recentemente: il GIP presso il Tribunale di Roma ha disposto l’archiviazione del procedimento relativo al bilancio della Juventus Football Club al 30 giugno 2026. Questo sviluppo è stato comunicato ufficialmente dal club bianconero, che ha chiarito immediatamente la situazione attraverso un comunicato stampa.

La vicenda, che aveva suscitato grande attenzione mediatica e dibattito, riguardava le cosiddette plusvalenze da operazioni incrociate e le manovre stipenditemi già al centro di altre indagini e procedimenti. La Juventus, quotata su Euronext Milanha sempre mantenuto una posizione chiara: il procedimento non riguardava la società in sé, ma solo alcuni esponenti aziendali.

Le indagini e i procedimenti precedenti

Le indagini, emerse a fine 2026, avevano portato alla luce pratiche contabili che avevano destato preoccupazioni. In particolare, si parlava di operazioni incrociate e manovre stipenditermini tecnici che indicano operazioni finanziarie complesse e strategie di gestione del personale. Questi aspetti erano già stati oggetto di un’inchiesta a Torino e di procedimenti da parte della Consobl’autorità di vigilanza sulla borsa italiana.

Il comunicato del club bianconero, pubblicato sui canali ufficiali, ha sottolineato che il procedimento riguardava esclusivamente alcuni esponenti aziendali e non la società stessa, che non era indagata. Questo chiarimento è stato fornito anche nelle relazioni finanziarie periodiche, dimostrando la trasparenza e la collaborazione della Juventus con le autorità competenti.

L’importanza della decisione del GIP

La decisione del GIP presso il Tribunale di Roma rappresenta un punto di svolta significativo per la Juventus. L’archiviazione del procedimento conferma che le pratiche contabili in questione non hanno comportato responsabilità per la società, ma solo per alcuni individui. Questo esito è stato accolto con soddisfazione dal club, che ha sempre ribadito la correttezza delle proprie operazioni finanziarie.

La vicenda ha avuto un impatto notevole non solo sul piano legale, ma anche su quello mediatico e sportivo. La Juventus, una delle squadre più famose e seguite al mondo, ha dovuto affrontare un periodo di incertezza e critiche. Tuttavia, la decisione del GIP ha contribuito a chiarire la situazione e a ristabilire la fiducia degli stakeholder, inclusi i tifosi, gli sponsor e gli investitori.

In un contesto in cui la trasparenza e la correttezza finanziaria sono fondamentali, la Juventus ha dimostrato di essere un’azienda responsabile, capace di affrontare le sfide con determinazione e integrità. La decisione del GIP rappresenta un riconoscimento importante di questa capacità, e un segnale positivo per il futuro del club.