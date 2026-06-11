Pisa Calcio: Paolo Bianco nuovo allenatore, ecco il piano per la Serie B

Paolo Bianco è stato scelto come nuovo allenatore del Pisa per guidare il progetto nerazzurro in Serie B. Scopriamo il suo percorso e le strategie per la nuova stagione.

Il Pisa ha trovato il suo nuovo tecnico per la stagione 2026-27 in Serie B. Paolo Bianco, reduce dalla promozione in Serie A con il Monza, ha firmato un contratto biennale con opzione per il 2029. La scelta del club nerazzurro è caduta su di lui dopo una serie di valutazioni e colloqui con diversi candidati.

Bianco, classe 1977, ha un curriculum che spazia tra diverse esperienze, sia come giocatore che come allenatore. Dopo il ritiro dal calcio giocato nel 2015, ha iniziato la sua carriera da allenatore come vice della Primavera del Sassuolo. Successivamente, ha guidato Siracusa e Sicula Leonzio, per poi tornare in neroverde nello staff di De Zerbi, seguendolo anche nello Shakhtar Donetsk.

Nel 2026, ha avuto la sua prima esperienza da capo allenatore al Modena, anche se l’avventura è terminata con un esonero ad aprile.

Il percorso di Paolo Bianco verso il Pisa

La carriera di Paolo Bianco ha avuto un’accelerazione significativa con il Frosinone, dove è riuscito a salvare la squadra con 20 punti conquistati in poche giornate.

La promozione con il Monza, ottenuta dopo aver terminato la stagione regolare al terzo posto con 76 punti, ha consolidato la sua reputazione come tecnico capace di lavorare con gruppi giovani e in contesti di ricostruzione.

Il Pisa ha scelto Bianco preferendolo ad altri candidati come Fabio Pecchia, Marco Baroni e Paolo Zanetti. La sua esperienza recente e la capacità di lavorare con gruppi giovani e in contesti di ricostruzione hanno convinto la dirigenza nerazzurra a stringere con lui. Bianco ha scelto l’offerta del Pisa preferendola a quelle delle altre due retrocesse, Verona e Cremonese, con cui aveva intrattenuto dei colloqui.

Il progetto tattico di Paolo Bianco per il Pisa

Bianco porterà al Pisa la sua idea tattica basata sul modulo 3-4-2-1, che ha utilizzato con successo nell’ultima stagione. Questo modulo, che ha permesso al Monza di ottenere la promozione, potrebbe essere la chiave per il rilancio del Pisa in Serie B. La società nerazzurra punta su un profilo reduce da esperienze significative e considerato adatto a guidare la ripartenza dopo una stagione complessa.

L’arrivo di Bianco segnerebbe l’inizio concreto del nuovo corso nerazzurro, chiamato a ripartire dopo una stagione chiusa con l’amara retrocessione. La società ha deciso di affidarsi all’ex allenatore del Modena, ritenuto il profilo più adatto per impostare il progetto di rilancio. La sua esperienza recente, unita alla capacità di lavorare con gruppi giovani e in contesti di ricostruzione, ha convinto la dirigenza a stringere.

Le attese per la nuova stagione

Nelle prossime ore sono previsti ulteriori sviluppi, compresa la possibile ufficializzazione da parte del club. L’arrivo di Bianco è visto come un passo fondamentale per il Pisa, che punta a tornare in Serie A nel più breve tempo possibile. La società nerazzurra ha scelto di puntare su un tecnico motivato, appena reduce dal più grande trionfo della sua breve carriera da allenatore.

Il Pisa si trova un tecnico motivato, appena reduce dal più grande trionfo della sua breve carriera da allenatore. Un allenatore che ha scelto l’offerta della squadra nerazzurra preferendola a quella delle altre due retrocesse, Verona e Cremonese, con cui aveva intrattenuto dei colloqui. La società nerazzurra punta su un profilo reduce da esperienze significative e considerato adatto a guidare la ripartenza dopo una stagione complessa.