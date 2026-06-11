Incidente a Lesegno, scontro tra camion e due auto: chi erano le vittime

Incidente a Lesegno, scontro tra camion e due auto: chi erano le vittime

Incidente tra un camion e due auto lungo la Provinciale 60: due vittime e un ferito, accertamenti in corso per chiarire la dinamica.

Un grave incidente stradale ha sconvolto nel pomeriggio del 10 giugno la viabilità della zona di Lesegno, nel Cuneese. Lo scontro tra un camion e due auto lungo la Provinciale 60 ha provocato vittime e feriti, riaccendendo l’attenzione sulla sicurezza di questo tratto stradale.

Incidente a Lesegno, coinvolte due auto e un camion: morti un 26enne e 63enne

Nel pomeriggio del 10 giugno, intorno alle 16, nel territorio comunale di Lesegno si è verificato un grave incidente stradale lungo la Provinciale 60, nel tratto tra Niella Tanaro e il bivio per il cimitero. Lo scontro ha coinvolto un camion adibito al trasporto di materiale da cava e due automobili. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante si sarebbe ribaltato e il carico avrebbe travolto una delle vetture, mentre l’altra sarebbe rimasta coinvolta solo marginalmente.

Come riportato da L’Unione Monregalese, il bilancio è drammatico: hanno perso la vita il giovane conducente del camion, identificato come Alessandro Ferrari, 26 anni, residente a Leca d’Albenga e dipendente della ditta Icose, e l’automobilista 63enne Riccardo Moraglia, di Cuneo (Borgo Gesso), rientrato dal lavoro in un’azienda di lavorazione della plastica. Un terzo coinvolto, un uomo di circa 90 anni alla guida della seconda auto, è stato soccorso e trasportato in ambulanza all’ospedale di Mondovì in codice giallo.

Le indagini delle forze dell’ordine sono ancora in corso e la strada è stata chiusa in entrambe le direzioni tra Niella Tanaro e l’area del cimitero di Lesegno.

Incidente a Lesegno: indagini in corso e impatto della tragedia sul territorio

Le due salme sono state trasferite presso la camera mortuaria di Ceva, a disposizione dell’autorità giudiziaria. La giornata ha contribuito ad aggravare un bilancio già pesante per la provincia di Cuneo, che sale così a 14 vittime della strada. La dinamica esatta è ancora oggetto di accertamenti, ma la prima ipotesi conferma il ribaltamento del camion e la successiva collisione con i veicoli coinvolti.

La tragedia ha suscitato forte commozione, in particolare per la morte di Alessandro Ferrari, ricordato da amici e colleghi sui social come un lavoratore appassionato e stimato. Come riportato da L’Unione Monregalese, il dolore è reso ancora più profondo da un precedente lutto che aveva colpito la sua famiglia nel 2023, quando il fratello minore Dario, appena 18 anni, aveva perso la vita in un incidente in bicicletta.