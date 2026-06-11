Un grave fatto di sangue ha sconvolto la mattinata di giovedì 11 giugno a Cinisello Balsamo, nell’area metropolitana di Milano. In un appartamento di via Casati, un uomo di 47 anni avrebbe aggredito violentemente il padre di 73 anni all’interno della loro abitazione, fino a provocarne la morte. Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe degenerata rapidamente, trasformandosi in un incendio divampato nello stesso alloggio, che ha reso necessario l’intervento immediato delle forze dell’ordine.

Colpisce il padre e lo cosparge di benzina: morto 73enne a Milano

Nella mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, a Cinisello Balsamo si è consumato un episodio estremamente grave che ha sconvolto la comunità locale. In un’abitazione di via Casati, un uomo di 47 anni avrebbe ucciso il padre di 73 al culmine di una violenta aggressione, trasformando un contesto familiare in una tragedia.

Secondo le ricostruzioni iniziali di Fanpage, la situazione sarebbe degenerata rapidamente: il figlio avrebbe prima colpito l’anziano genitore con un oggetto contundente fino a tramortirlo, poi lo avrebbe cosparso di liquido infiammabile e gli avrebbe dato fuoco, provocandone la morte.

L’allarme è scattato nelle prime ore del giorno quando i carabinieri, impegnati in un normale servizio di pattuglia, si sono accorti di un incendio proveniente dall’edificio e sono intervenuti immediatamente.

Una volta sul posto, insieme ai rinforzi della Radiomobile, hanno tentato di contenere le fiamme con gli estintori disponibili in attesa dei Vigili del Fuoco.

Colpisce il padre e lo cosparge di benzina, morto 73enne a Milano: fermato il figlio

Dopo il fermo del figlio, gli investigatori hanno avviato i primi accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dei fatti. L’uomo sarebbe verosimilmente affetto da disturbi della personalità, elemento che viene ora valutato dagli inquirenti nell’ambito dell’inchiesta. Sul luogo della tragedia è previsto anche l’intervento della Procura di Monza, che sta coordinando le indagini insieme al medico legale e agli specialisti della Sezione Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Milano.

Gli approfondimenti puntano a ricostruire ogni fase dell’aggressione e il successivo incendio, per chiarire tempi e modalità dell’accaduto. Gli inquirenti stanno raccogliendo testimonianze e rilievi tecnici per definire con precisione quanto avvenuto nell’abitazione. Le attività investigative proseguono per delineare un quadro completo della vicenda, che ha profondamente scosso l’intera area del Milanese.