Incendi, Rotelli (FdI): Più personale e attività agricola

Roma, 10 giu. (askanews) – “Sul tema della prevenzione degli incendi pesa anche un aspetto spesso poco evidenziato: la riduzione delle superfici coltivate. I terreni lasciati incolti sono più vulnerabili agli incendi e lo stesso ragionamento vale per il progressivo ridimensionamento della pastorizia”. Lo ha detto Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera (FdI), a Largo Chigi, format di Urania News.

“Prevenzione e sicurezza devono passare da una logica emergenziale a una visione di sistema e stiamo lavorando in questa direzione in Commissione Ambiente. Nei mesi scorsi abbiamo approvato un codice che uniforma interpretazioni e assetti di governance nella gestione delle emergenze. Le tecnologie possono certamente aiutare, ma il primo compito della politica è mettere a disposizione risorse umane adeguate, comprese quelle in grado di utilizzare i nuovi strumenti tecnologici.

L’obiettivo è aumentare il personale dedicato e ampliare i periodi di copertura operativa. Ancora prima, però, bisogna sostenere l’attività agricola anche come strumento di sicurezza del territorio, così come favorire, dove possibile e in modo adeguato, interventi edilizi e attività di presidio del territorio. In alcuni casi, divieti introdotti in passato per ragioni ormai superate rischiano di non aiutare la gestione e la tutela del territorio”, ha concluso.