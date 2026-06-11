Bilancio Ue, Lupo (Pd): “Governo si faccia ascoltare: Qfp più ambizioso”

Bilancio Ue, Lupo (Pd): “Governo si faccia ascoltare: Qfp più ambizioso”

“Il governo italiano deve farsi ascoltare con forza in Consiglio per sostenere la proposta sul nuovo bilancio pluriennale 2028-2034 approvata dal Parlamento europeo: chiediamo un incremento di almeno il 10%”. Lo ha detto l’eurodeputato Giuseppe Lupo (Pd) a margine dell’evento Legacoop sul QF...

“Il governo italiano deve farsi ascoltare con forza in Consiglio per sostenere la proposta sul nuovo bilancio pluriennale 2028-2034 approvata dal Parlamento europeo: chiediamo un incremento di almeno il 10%”. Lo ha detto l’eurodeputato Giuseppe Lupo (Pd) a margine dell’evento Legacoop sul QFP 2028-2034, a Bruxelles.

Lupo ha chiesto più investimenti su competitività, coesione, agricoltura, pesca, sociale e territori, oltre a finanziamenti per crescita e lavoro di qualità.

Tra le priorità anche le strategie per isole e comunità costiere, da cui Sicilia e Sardegna potranno avvantaggiarsi.

https://www.youtube.com/watch?v=1ORGA15IGsM