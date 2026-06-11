Taormina, da Campion a House of the Dragon: si accende il red carpet

Taormina (Me), 11 giu. (askanews) – Tanti i fan a Taormina per il primo red carpet di questa 72esima edizione del Taormina Film Festival. A dare il via alle passerelle vista mare, alcuni dei protagonisti di “House of the Dragon”, Tom Glynn-Carney, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell e Steve Toussaint, che si sono concessi a foto e autografi prima di presentare l’anteprima del pimo episodio della terza stagione dell’attesa serie Hbo al Teatro Antico.

Sul tappeto rosso hanno sfilato tra gli altri Francesca Archibugi, Clotilde Courau, Romana Maggiora Vergano, Paola Minaccioni, Emile Hirsch, Paola Egonu, la madrina Anna Valle, Malika Ayane e la giuria di questa edizione, capitanati dalla regista Jane Campion e formata da Miyako Bellizzi, Francine Maisler, Akinola Davies Jr., Holly Hunter, Sue Kroll e Pietro Castellitto.