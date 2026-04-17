Morto Alexander Manninger a 48 anni: carriera, titoli e cordoglio

Ex vice di Buffon e figura stimata negli spogliatoi, la vita di Alexander Manninger si è spenta in un incidente: il ricordo dei club e dei compagni

La notizia della scomparsa di Alexander Manninger, avvenuta a 48 anni in seguito a un incidente stradale presso un passaggio a livello vicino a Salisburgo, ha colpito il mondo del calcio. Secondo le ricostruzioni, l’auto dell’ex portiere sarebbe stata travolta da un treno in un punto in cui non erano presenti le barriere, provocando una tragedia che ha lasciato sgomenti compagni, società e tifosi.

Chi ha seguito Manninger sa che si trattava di un professionista che ha spaziato tra campionati e ruoli diversi: dall’esperienza alla Premier League con l’Arsenal alle stagioni in Serie A con club come Fiorentina, Torino, Bologna, Siena e la Juventus. Con la nazionale austriaca ha accumulato 33 presenze, partecipando anche a manifestazioni internazionali e lasciando un segno per la sua affidabilità dentro e fuori dal campo.

Una carriera di ruolo e adattamento

La parabola di Alexander Manninger è quella di un portiere che ha saputo ritagliarsi ruoli differenti: spesso impiegato come secondo, ha dimostrato professionalità e adattabilità. Ai tempi dell’Arsenal fece le prime esperienze europee alle spalle di portieri affermati, mentre in Italia trovò spazi e responsabilità maggiori, soprattutto con il Siena, dove collezionò il maggior numero di presenze.

Alla Juventus dal 2008 al 2012 svolse il ruolo di vice prima e di elemento di squadra poi: la sua presenza nello spogliatoio veniva spesso sottolineata come un valore aggiunto dai tecnici e dai compagni.

Ruolo umano più che numerico

Più che per i minuti sul campo, Manninger è ricordato per il contributo umano: allenatori come Antonio Conte e colleghi lo tenevano come riferimento per i giovani, per trasmettere l’importanza del lavoro e della fatica. La sua esperienza è un esempio di come, nel calcio moderno, il valore di un giocatore non si misuri solo in presenze ma anche nella capacità di ricreare equilibrio e professionalità nello spogliatoio.

Palmarès, numeri e tappe principali

Nel corso della sua carriera Manninger conquistò diversi trofei: con l’Arsenal fu parte di una rosa vincente in Inghilterra, mentre con la Juventus fece parte della squadra che vinse lo scudetto 2011/12. In termini di presenze, il club con cui raccolse più minuti fu il Siena (87 gare), seguito dall’Arsenal (64) e dalla Juventus (48); in Italia giocò anche 30 partite con la Fiorentina, 4 con il Bologna e 3 con il Torino. Con la maglia della nazionale austriaca mise insieme 33 apparizioni e fu protagonista anche in competizioni internazionali.

La carriera oltre i club

Dopo le esperienze italiane e inglesi, Manninger ha vissuto anche periodi in Germania e in Inghilterra, dimostrando flessibilità e professionalità. Il suo palmarès include successi collettivi e momenti decisivi, come parate e presenze che hanno contribuito a salvare stagioni importanti per alcune delle squadre in cui ha militato.

Cordoglio e omaggi dal mondo del calcio

La notizia della morte ha suscitato una pioggia di messaggi di cordoglio: società come Juventus, Arsenal, Augsburg, Fiorentina, Siena e Liverpool hanno espresso vicinanza alla famiglia e agli amici. Compagni e avversari, da Gigi Buffon ad Alessandro Del Piero, da Leonardo Bonucci a Thierry Henry, hanno ricordato il suo carattere e la sua bontà d’animo, sottolineando come il suo contributo andasse oltre il ruolo di portiere.

Omaggi e iniziative

Alcune società hanno già programmato momenti di raccoglimento: in occasione di eventi ufficiali sono stati richiesti minuti di silenzio e il permesso per giocare con il lutto al braccio, con l’approvazione degli organi competenti. Questi gesti testimoniano l’affetto e il rispetto che la comunità calcistica ha tributato a Alexander Manninger.

La vita dopo il ritiro e il lascito personale

Alla fine della carriera professionistica, Manninger aveva scelto di tornare a un mestiere antico per lui: il lavoro di falegname. In interviste recenti aveva raccontato di apprezzare la semplicità di una vita lontana dal clamore mediatico, senza social network e con il desiderio di dedicarsi alla famiglia e alla natura. Questo aspetto personale ha reso il suo addio ancora più sentito: molti lo ricordano non solo come atleta, ma come uomo che ha voluto vivere secondo le proprie regole.

La scomparsa di Alexander Manninger lascia un vuoto nelle comunità che lo hanno conosciuto: dalle piazze in cui ha difeso la porta alle stanze degli spogliatoi dove ha trasmesso valori. Il ricordo del suo mestiere, della sua etica del lavoro e della sua umanità rimarrà parte dell’eredità che lascia al calcio e a chi lo ha ammirato.