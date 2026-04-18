Inter travolge Cagliari: Thuram e Barella guidano i nerazzurri

Al termine del secondo anticipo della 33ª giornata di Serie A l’Inter ha regolato il Cagliari con un netto 3-0 che avvicina i nerazzurri allo scudetto. Dopo un primo tempo senza reti la partita si è sbloccata nella ripresa: a firmare il vantaggio è stato Marcus Thuram al 52′, poi è arrivato il raddoppio di Nicolò Barella al 56′ e nel recupero ha chiuso i conti Piotr Zielinski (92′).

Con questo successo l’Inter sale a 78 punti, portandosi a +12 sul Napoli, atteso dal match contro la Lazio il giorno successivo; il Cagliari resta a 33 punti.

La serata di San Siro ha dato conferme sul rendimento in trasferta dei nerazzurri e sulla capacità di incidere nella seconda frazione di gara. L’atteggiamento dei padroni di casa è stato progressivo: controllo della partita, pressione alta e sfruttamento dei cross provenienti dalla fascia sinistra.

Sul piano numerico si evidenziano anche indicatori stagionali significativi: l’Inter ha mantenuto la porta inviolata in molte occasioni nel corso del campionato e continua a far pesare la propria profondità offensiva.

La svolta nella ripresa

La partita è rimasta sullo 0-0 per i primi 45 minuti, con il Cagliari compatto e pronto a ripartire, mentre l’Inter ha cercato spazi soprattutto sulle corsie.

Alla ripresa i ritmi sono saliti: un’azione costruita sulla sinistra ha portato al cross di Federico Dimarco, che ha trovato Thuram pronto sul secondo palo. La rete del francese è stata il frutto di una manovra insistita sulla fascia, finalizzata con lucidità finale. Quella segnatura ha spezzato l’equilibrio e ha cambiato la percezione del match, con i padroni di casa in grado di gestire meglio il possesso e di dare seguito all’inerzia a loro favore.

Il vantaggio: azione e dettagli

L’azione che ha portato al primo gol nasce da un accumulo di pressione sul lato sinistro: il cross basso di Dimarco ha costretto la difesa sarda a una deviazione che non è riuscita a evitare la rete. È stata una conclusione rapida, dove la presenza di Thuram in area si è rivelata decisiva. La rete ha evidenziato la capacità dell’Inter di sfruttare i rifornimenti dalle fasce e la qualità degli inserimenti offensivi nella seconda frazione di gioco.

Il raddoppio e il sigillo finale

Pochi minuti dopo il vantaggio è arrivato il secondo gol: su una situazione di mischia in area il tiro di un compagno ha carambolato sul piede di Barella, che con potenza ha infilato la rete. La gioia dell’autore è stata contenuta, ma l’effetto sul match è stato netto: il Cagliari ha faticato a reagire e l’Inter ha amministrato fino al recupero, quando Zielinski ha messo il sigillo con una conclusione all’incrocio dopo una sponda in area.

Numeri e riflessi in classifica

Il successo di misura ma efficace porta l’Inter a quota 78 punti in classifica, con un margine considerevole sul Napoli, impegnato il giorno dopo contro la Lazio. Questi dati rendono ancora più evidente la proiezione del club verso il titolo. Sul fronte statistico, si segnalano prestazioni individuali e collettive interessanti: Marcus Thuram ha trovato la rete anche in questa partita, confermando la sua presenza nelle dinamiche offensive; Nicolò Barella continua la sua striscia di partecipazioni decisive, mentre Federico Dimarco resta tra i protagonisti per numero di assist stagionali.

Cosa emerge per le due squadre

Per l’Inter il risultato rafforza la fiducia e il controllo della corsa scudetto: la squadra allenata da Chivu ha mostrato capacità di adattamento e concretezza nella ripresa. La duplice utilità delle fasce e la solidità difensiva sono elementi su cui può continuare a costruire. Per il Cagliari la trasferta evidenzia limiti nella reattività dopo lo svantaggio e la difficoltà a contenere le avanzate avversarie; tuttavia la squadra mantiene margini di miglioramento offensivo se saprà migliorare la transizione e la gestione del possesso.

In sintesi, la serata di San Siro consegna all’Inter tre punti preziosi e la possibilità di gestire con più serenità le prossime giornate. Il cammino verso lo scudetto continua, con la consapevolezza che ogni singola prestazione può fare la differenza: la squadra ha sfruttato la propria profondità offensiva e la qualità delle soluzioni esterne per chiudere la pratica Cagliari e proiettarsi verso gli obiettivi stagionali.