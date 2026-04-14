PSG e Atletico conquistano le semifinali di Champions League

PSG e Atletico avanzano nel tabellone della Champions: risultati, marcatori e possibili avversari nelle semifinali

La fase a eliminazione della Champions League ha prodotto i primi verdetti: PSG e Atletico Madrid sono le prime due formazioni qualificate alle semifinali. I verdetti sono arrivati al termine dei ritorni dei quarti disputati tra il 14 e il 15 aprile 2026, giornate in cui si è deciso il passaggio del turno per mezzo di risultati complessivi e prestazioni nei due confronti di andata e ritorno.

Queste qualificazioni rimescolano il tabellone e aprono scenari interessanti per le prossime settimane, con incroci potenziali contro Bayern, Real, Arsenal e Sporting. Nel racconto che segue analizziamo come si sono sviluppate le gare decisive, chi ha segnato i gol chiave e quale sarà il calendario delle semifinali fino alla finale di Budapest.

PSG: controllo totale della doppia sfida

Il PSG, campione in carica, ha completato l’eliminazione del Liverpool imponendosi anche ad Anfield con un 2-0 che segue il successo per lo stesso risultato ottenuto all’andata sul campo parigino. La qualificazione prende forma grazie alla prestazione offensiva e alla concretezza nei momenti decisivi: nel ritorno la serata è stata segnata da una doppietta di Ousmane Dembélé, autore dei due gol che hanno spento le speranze dei Reds e hanno chiuso il discorso sul piano del punteggio aggregato. Questa continuità di rendimento tra primo e secondo confronto conferma il valore europeo della squadra francese.

Il ritorno ad Anfield

Nel match al Liverpool il PSG ha saputo gestire i ritmi e capitalizzare le occasioni più importanti: la doppietta di Dembélé nel secondo tempo ha ribadito la superiorità concreta del club parigino nella doppia sfida. Il risultato rende il PSG favorito per le fasi successive e proietta la squadra verso uno degli accoppiamenti più interessanti del tabellone.

Atletico Madrid: qualificazione nonostante la sconfitta

L’Atletico Madrid ha avuto una serata a due facce: sconfitto in casa per 2-1 dal Barcellona, si è però garantito il passaggio del turno grazie al 2-0 conquistato al Camp Nou nell’andata. Le reti che hanno animato il ritorno sono tutte arrivate nel primo tempo: a segno per il Barcellona Yamal e Ferran Torres, mentre per i padroni di casa ha segnato Lookman. Nonostante la rimonta parziale dei catalani, l’aggregato premia gli uomini di Diego Simeone, abili a sfruttare il successo esterno ottenuto nella gara iniziale.

Il peso del risultato d’andata

La doppia gara tra Atletico e Barcellona evidenzia quanto un risultato netto all’andata possa condizionare il ritorno: il 2-0 al Camp Nou è stato il margine decisivo che ha consentito all’Atletico di passare il turno anche dopo la sconfitta casalinga. La partita di ritorno, giocata martedì 14 aprile 2026 alle 21:00 e trasmessa in Italia su Sky Sport, è stata intensa e ricca di spunti, ma non è bastata al Barcellona per ribaltare il discorso.

Il tabellone, i possibili incroci e il calendario

Con le qualificazioni di PSG e Atletico Madrid il quadro delle semifinali prende forma: il PSG affronterà la vincente della sfida tra Bayern Monaco e Real Madrid (primo confronto vinto dal Bayern 2-1 a Madrid), mentre l’Atletico se la vedrà con chi passerà tra Arsenal e Sporting Lisbona (Arsenal avanti 1-0 all’andata). Le date ufficiali delle semifinali sono già fissate: la prima giornata di andata è prevista per martedì 28 aprile alle 21 per SF1 (PSG vs Real/Bayern) e mercoledì 29 aprile alle 21 per SF2 (Atletico vs Sporting/Arsenal).

Ritorni e finale

I ritorni delle semifinali si giocheranno martedì 5 maggio alle 21 (SF2: Sporting/Arsenal vs Atletico) e mercoledì 6 maggio alle 21 (SF1: Real/Bayern vs PSG). Il percorso si chiuderà con la finale in programma sabato 30 maggio 2026 alle 18 alla Puskás Aréna di Budapest. Questi appuntamenti definiranno le due squadre che contenderanno il titolo nella partita unica di fine stagione.

Riflessioni e prospettive

Le prossime settimane offriranno scontri di alto livello e strategie tattiche decisive: da un lato il PSG conferma il proprio status di grande favorito per la continuità, dall’altro l’Atletico Madrid dimostra resilienza e capacità di portare a casa il risultato complessivo. I tifosi e gli appassionati della Champions League possono aspettarsi duelli serrati, con possibili ribaltamenti di fronte tra andata e ritorno proprio come accaduto nei quarti, giocati il 7/8 e il 14/15 aprile 2026.