Real Madrid a Siviglia: prova d'orgoglio contro Real Betis in La Liga

Il Real Madrid affronta il Real Betis allo Estadio La Cartuja di Siviglia in una sfida di La Liga che può assumere valore decisivo per la corsa al titolo. La partita è in programma venerdì alle 21:00 (20:00 GMT) e l’avvicinamento sarà seguito da una copertura prepartita su Al Jazeera Sport, con il servizio di build-up a partire dalle 17:00 GMT e una diretta testuale per aggiornamenti minuto per minuto.

Per i campioni in carica e per i sostenitori del club, questo incontro rappresenta un vero e proprio banco di prova: qualsiasi passo falso ora potrebbe compromettere le ambizioni di sollevare un trofeo in stagione. Nel frattempo, il Barcellona mantiene il margine in classifica e gli occhi sono puntati sulle mosse finali di entrambe le contendenti.

La situazione in classifica e il contesto della stagione

Il Barcellona guida la classifica con un vantaggio consistente: è avanti di nove punti sul Real Madrid dopo la vittoria per 1-0 contro il Celta Vigo. Entrambe le grandi squadre spagnole sono state eliminate dalla UEFA Champions League, uscendo ai quarti e concentrando così tutte le energie sul campionato nazionale.

Con sole sei giornate rimaste, la fase finale del campionato assume un carattere quasi eliminatorio per chi insegue, e il calendario diventa cruciale per le speranze dei blancos.

Il Clasico e il calendario decisivo

Tra le opportunità rimaste spicca il Clasico in programma il 10 maggio a Barcellona, partita che il Real può sfruttare per ridurre il distacco di tre punti nella sfida diretta. Dopo quel confronto restano ancora tre turni di campionato, rendendo ogni risultato successivo ancora più pesante. In questo contesto, la continuità e la gestione fisica dei giocatori diventano fattori chiave.

Lo stato di forma del Real Madrid

La stagione del Real Madrid è stata caratterizzata da alti e bassi: l’avvio scintillante con 13 vittorie nelle prime 14 partite sotto la guida di Xabi Alonso sembra ormai un ricordo lontano. Negli ultimi mesi la squadra ha perso slancio, raccogliendo una sola vittoria nelle ultime tre gare di campionato. Due sconfitte consecutive in Liga a marzo, contro Osasuna e Getafe, hanno dato ulteriore respiro al Barcellona, sebbene un successivo filotto di tre vittorie avesse temporaneamente riacceso le speranze.

Risultati recenti e impatto psicologico

La sconfitta in Champions contro il Bayern Monaco e la serie di risultati altalenanti hanno reso il gruppo più vulnerabile. La vittoria per 2-1 sull’Alavés è arrivata dopo una striscia di cinque gare senza affermazioni e ha interrotto un periodo che aveva visto tre sconfitte complessive. Questo scenario evidenzia come la resilienza competitiva e la gestione delle pressioni siano diventate determinanti per il prosieguo della stagione.

Precedenti, statistiche e ultime tra le due squadre

Nel confronto diretto i numeri sorridono ai madrileni: sarà il 143° incrocio tra le due formazioni, con il Real Madrid a quota 78 successi contro i 32 del Real Betis. Nell’ultima sfida in campionato tra le due squadre, giocata il 4 gennaio, il Real si impose per 5-1 con un hat-trick di Gonzalo Garcia; Raul Asencio e Fran Garcia completavano il tabellino, mentre Cucho Hernandez firmò la rete della bandiera per i padroni di casa.

Lo scontro della stagione precedente

Nel confronto corrispondente della stagione scorsa il Betis capovolse il risultato vincendo 2-1 in casa: Brahim Diaz aveva portato avanti il Real, ma Johnny Cardoso e un rigore trasformato da Isco ribaltarono il punteggio. Questi precedenti sottolineano come, nonostante la statistica generale favorisca i blancos, le partite contro il Betis possano rivelarsi insidiose.

Le formazioni: assenze pesanti e scelte tattiche

Dal fronte Real Betis arrivano buone notizie sul fronte disciplinare: Antony è disponibile dopo una giornata di squalifica. Junior Firpo rimane out per un problema fisico, mentre Diego Llorente e Angel Ortiz sono da valutare per problemi alla caviglia e muscolari ma non esclusi a priori. La probabile formazione del Betis annunciata è: Valles; Bellerin, Bartra, Natan, Rodriguez; Amrabat, Roca; Antony, Fornals, Ezzalzouli; Hernandez.

Il Real Madrid, invece, deve fare i conti con due defezioni importanti: Eder Militao e Arda Guler sono stati esclusi dal resto della stagione a causa di rispettivi problemi muscolari (Militao a una coscia sinistra, Guler a una coscia destra). Il club ha precisato che nessuno dei due è a rischio per i prossimi Mondiali. Nonostante ciò, una previsione della formazione madridista proposta include Lunin; Alexander-Arnold, Rudiger, Huijsen, Carreras; Valverde, Bellingham, Tchouameni, Guler; Vinicius, Mbappe.

La posta in gioco è alta: il Real Madrid non può permettersi ulteriori passi falsi se vuole ancora sperare di contendere il titolo al Barcellona. Il match a Siviglia sarà una prova di carattere e di gestione delle emergenze fisiche, con riflettori puntati su scelte tattiche e capacità di reazione di entrambe le squadre.