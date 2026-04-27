Lazio-Udinese: probabili formazioni, ultime notizie e dove seguirla in tv

La Serie A chiude la 34ª giornata con un posticipo di interesse per la zona europea: Lazio e Udinese si affrontano lunedì 27 aprile alle 20:45 all’Olimpico. Questa sfida mette di fronte la squadra di Maurizio Sarri, reduce da segnali positivi tra campionato e Coppa Italia, e il gruppo di Kosta Runjaic, che arriva con meno pressioni ma con la capacità di mettere in difficoltà gli avversari.

Le informazioni su trasmissione e streaming sono ormai consolidate: la partita sarà disponibile su DAZN e su Sky Sport (canale 251), oltre che sulle piattaforme Sky Go, NOW e sull’app di DAZN.

Dal punto di vista della classifica e del morale, i due club vivono momenti differenti: la Lazio cerca di mantenere viva la speranza per un piazzamento europeo dopo risultati alterni, mentre l’Udinese ha ormai la salvezza assicurata e può giocare con più serenità.

Nelle ultime uscite la squadra capitolina ha ottenuto risultati importanti, tra cui una vittoria significativa a Napoli e l’accesso alla finale di Coppa Italia grazie a una prestazione decisiva del portiere Edoardo Motta ai rigori; l’Udinese invece è reduce da un ko interno con il Parma, ma resta pericolosa in ripartenza e con giocatori in grado di cambiare ritmo sulla trequarti.

Probabili formazioni e moduli

Per la partita Sarri dovrebbe affidarsi al consolidato 4-3-3, con Motta tra i pali e una linea difensiva composta da Lazzari, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. A centrocampo la regia è affidata a Cataldi, affiancato da Basic e Taylor, mentre il tridente offensivo potrebbe vedere Cancellieri, Maldini e Zaccagni come riferimenti. L’Udinese di Runjaic è attesa con un assetto più coperto, spesso interpretato come 3-4-2-1 o 3-5-1-1, con Okoye in porta, la retroguardia composta da Kristensen, Kabasele e Solet e una linea di centrocampo larga che può trasformarsi rapidamente in attacco grazie a giocatori come Zaniolo e Ekkelenkamp.

Dettagli tattici

Il 4-3-3 della Lazio punta a dominare il possesso e a creare ampiezza sulle fasce, mentre l’Udinese predilige un’organizzazione compatta e transizioni rapide. La capacità di Sarri di far muovere la squadra senza palla sarà fondamentale per penetrare la struttura difensiva friulana; dall’altra parte, la solidità di Runjaic nella gestione delle ripartenze può trasformare ogni recupero palla in un’azione pericolosa. Attenzione anche ai rientri e agli acciacchi: le condizioni di Lazzari e Marusic sono da valutare, così come lo stato di forma di alcuni elementi chiave dell’Udinese.

Giocatori da tenere d’occhio

Tra i protagonisti attesi ci sono sicuramente Mattia Zaccagni, punto di riferimento offensivo della Lazio, e Cataldi, che detta i tempi nella metà campo biancoceleste. L’Udinese può contare su Zaniolo per inventiva sulla trequarti e su elementi come Kamara o Kristensen per ampiezza e spinta sulle fasce. Il portiere Motta ha dimostrato carattere in Coppa Italia e sarà chiamato a garantire sicurezza tra i pali; per gli ospiti, il rendimento di Okoye sarà cruciale nelle uscite e nelle parate chiave. In partita, la differenza spesso la fanno le giocate individuali e le scelte tattiche a gara in corso.

Impatto sulle scelte di formazione

Le decisioni degli allenatori potrebbero essere influenzate dalle diffide e dalle assenze: il Giudice Sportivo ha squalificato Karlstrom tra le fila dell’Udinese, mentre nella Lazio non risultano squalificati rilevanti ma permangono dubbi fisici su alcuni esterni. I diffidati in entrambe le rose potrebbero condizionare interventi e gestione del cartellino nel corso della partita, costringendo gli allenatori a valutare rotazioni e cambi per non rischiare espulsioni decisive.

Precedenti, curiosità e impatto di classifica

I rapporti storici tra le due squadre parlano chiaro: a Roma sono numerosi i precedenti, con un bilancio che vede la Lazio in vantaggio nei confronti diretti ma con l’Udinese capace di portare via punti nelle ultime stagioni. Secondo i dati ufficiali della Lega Serie A, a Roma si contano decine di confronti con predominio biancoceleste ma risultati spesso combattuti. Curiosità statistiche del campionato segnalano la Lazio come una delle squadre più propositive nei minuti di recupero e con un numero elevato di espulsioni subite, mentre l’Udinese figura tra le squadre che segnano meno con i giocatori subentranti e che subisce reti in particolari fasi temporali della gara.

Conseguenze e calendario

Oltre all’immediato risultato, la posta in palio ha riflessi sulla classifica e sul calendario: una vittoria della Lazio consoliderebbe le ambizioni europee, mentre l’Udinese può sfruttare la gara per ridurre il gap di punti. Dopo questo incontro la Lazio sarà attesa a Cremonese-Lazio (lunedì 4 maggio), mentre l’Udinese affronterà il Torino nella sfida prevista sabato 2 maggio; entrambe le partite avranno un ruolo nel definire obiettivi e scelte nelle ultime giornate.

Dove seguire la partita e pronostico

La diretta è garantita in co-diffusione su DAZN e Sky Sport (canale 251), con streaming disponibile su DAZN app, Sky Go e NOW. Calcio d’inizio alle 20:45; gli abbonati potranno seguire la cronaca live e gli highlight a fine gara. Sul piano del pronostico, la sensazione è che la Lazio parta favorita per qualità complessiva e per il fattore campo, ma l’Udinese può risultare pericolosa con contropiedi ben organizzati: previsione prudente per una vittoria biancoceleste con scarto ridotto, senza escludere sorprese esterne.