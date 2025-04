A “OnlyFun“ Belen Rodriguez ha parlato dei tradimenti subiti, lasciando tutti senza parole. Ecco cosa ha detto la showgirl argentina.

Belen Rodriguez e i tradimenti di Stefano De Martino

Gli ultimi due anni per Belen Rodriguez non sono stati per niente facile, né dal punto di vista personale né da quello lavorativo. Ora però le cose sembrano andare per il verso giusto e ultimamente la showgirl argentina è apparsa molto serena.

Ieri sera si è prestata a uno sketch con Vincenzo de Luca a “OnlyFun“, dove ha parlato dei tradimenti subiti. Ma, prima di scoprire cosa ha detto, facciamo un passo indietro all’intervista con Mara Venier a Domenica In a dicembre del 2023. In quell’occasione Belen aveva ammesso che Stefano De Martino l’aveva tradita almeno con 12 donne diverse: “sono sicura che mi abbia tradito. Ho chiacchierato anche con le diverse signorine… Hanno ammesso subito tutto. Ho parlato con dodici di loro, alla fine ho smesso perché dovevo pagare la bolletta del telefono.”

Belen a OnlyFun parla dei tradimenti subiti: una confessione che lascia senza parole

Ieri sera Belen si è prestata a uno sketch con Vincenzo de Luca a “OnlyFun“, dove Vincenzo si fingeva essere Francesca Fagnani: “Lei è impegnata alla conduzione di Amore alla Prova che parla di coppie che vengono messe alla prova e che spesso finiscono col lasciarsi anche a causa dei tradimenti. Possiamo dire che è un progetto autobiografico?” Ecco come ha risposto la showgirl argentina: “Sì, possiamo dire di sì. E quelle che non so poi!“