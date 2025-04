Un addio inaspettato?

Negli ultimi giorni, il mondo della televisione italiana è stato scosso da voci insistenti riguardo alla possibile uscita di Stefano De Martino dalla conduzione di Stasera Tutto è Possibile. Secondo quanto riportato da Francesco Paolantoni, il conduttore avrebbe un contratto che prevede almeno un’altra edizione del programma, ma le dinamiche interne alla produzione sembrano complicarsi. De Martino, che ha guidato il programma con grande successo, potrebbe decidere di dedicarsi esclusivamente a Rai1, lasciando così un vuoto difficile da colmare.

Le dichiarazioni di Paolantoni

Francesco Paolantoni ha rivelato che la produzione ha chiesto a De Martino di continuare, ma le cose stanno cambiando rapidamente. “È tutto complicato”, ha affermato Paolantoni, sottolineando che ci sono meccanismi e dinamiche che si stanno accelerando. La situazione è quindi in continua evoluzione e non è chiaro se De Martino accetterà di rimanere o se opterà per un cambiamento radicale nella sua carriera.

Possibili sostituti e nuovi arrivi

In concomitanza con queste indiscrezioni, si parla anche dell’arrivo di Ciro Priello, noto per il suo lavoro con i The Jackal. Priello ha confermato che ci sono possibilità di una conduzione targata The Jackal, ma Paolantoni ha avvertito che, se De Martino dovesse lasciare, anche il gruppo di comici che lo affianca potrebbe sciogliersi. “Se non c’è Stefano, non ci siamo neanche noi”, ha dichiarato, evidenziando l’importanza del conduttore per la coesione del gruppo. La situazione si fa quindi sempre più tesa, con i fan in attesa di scoprire quale sarà il futuro di uno dei programmi più amati della televisione italiana.