Nelle ultime ore un aliante è precipitato sul versante austriaco del passo del Brennero, nei pressi di Gries am Brenner, causando la morte del pilota. Il velivolo è stato individuato dopo ore di ricerche tra le zone di confine tra Italia e Austria, in un contesto di indagini ancora in corso per chiarire origine del volo e cause dello schianto.

Secondo schianto in pochi giorni tra Austria e Italia

L’episodio si inserisce in una sequenza di incidenti ravvicinati: solo sabato scorso un altro aliante, partito da Lienz in Tirolo Orientale, è precipitato in Trentino, nella zona della Val di Non sul Monte Piz. Anche in quel caso il pilota ha perso la vita nello schianto.

La vicinanza temporale tra i due eventi ha riacceso l’attenzione sulla sicurezza del volo a vela nelle aree alpine, particolarmente complesse dal punto di vista meteorologico e orografico. Le autorità competenti stanno ora proseguendo le indagini per chiarire eventuali cause tecniche o ambientali alla base di entrambi gli incidenti.

Grave incidente in volo, precipita un aliante sul Brennero: il drammatico epilogo

Un nuovo drammatico incidente ha interessato il volo a vela: un aliante è precipitato sul versante austriaco del passo del Brennero, nei pressi di Gries am Brenner. Come riportato dall’Ansa, il relitto è stato rinvenuto nella mattinata di lunedì 27 aprile, dopo che nella notte le autorità italiane avevano segnalato la scomparsa del velivolo a quelle austriache. La vittima sarebbe un pilota di nazionalità austriaca, residente in Carinzia, deceduto sul colpo secondo quanto riferito dalla polizia locale. Non è ancora stato chiarito il punto esatto di decollo dell’aeromobile.

Le operazioni di ricerca, coordinate dalla polizia austriaca insieme al soccorso alpino e supportate da elicotteri, si sono concentrate inizialmente nell’area di Obernberg, vicino al confine tra Italia e Austria. Il relitto è stato poi localizzato intorno alle 8:45 nella zona montuosa di Vinaders. L’autorità giudiziaria ha disposto l’autopsia sulla salma e ha avviato ulteriori accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.