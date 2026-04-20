Un aereo ultraleggero è precipitato nel pomeriggio di oggi lunedì 20 aprile nei pressi di Brebbia, in provincia di Varese. L’incidente è avvenuto durante la fase di avvicinamento alla pista locale e ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi. Dinamica dell’incidente e impatto al suolo

Precipita aereo ultraleggero vicino Varese

Come riportato da Varese News, nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 aprile, intorno alle 15, un velivolo ultraleggero è precipitato nei pressi di Brebbia, terminando la corsa in un’area agricola al confine tra il centro abitato e la zona industriale.

L’aereo, un modello “Storch”, stava effettuando la fase finale di avvicinamento verso la pista d’erba locale “Brebbia 738 piedi”, dopo essere partito dall’aviosuperficie della Val d’Ossola. Secondo le ricostruzioni, durante la discesa a bassa quota avrebbe urtato i cavi dell’illuminazione pubblica lungo la provinciale, perdendo il controllo e ribaltandosi al suolo. Nell’impatto si sarebbe spezzata la parte posteriore della fusoliera e il mezzo è finito in un campo nei pressi del cimitero, lungo via per Cadrezzate.

Incidente aereo, precipita ultraleggero vicino Varese: soccorsi in emergenza

A bordo si sarebbe trovato un solo occupante, un uomo di circa 67 anni, rimasto cosciente dopo l’incidente ma con diversi traumi. L’intervento dei soccorsi è stato immediato: sul posto sono arrivati mezzi del 118, automedica ed elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco — con il supporto aereo del Drago 166 decollato da Malpensa — oltre alla Polizia Locale.

L’uomo è stato trasferito in ospedale in codice giallo, quindi in condizioni serie ma non in pericolo di vita. Le verifiche sull’accaduto sono ancora in corso, ma la caduta in un’area aperta ha evitato conseguenze peggiori per la popolazione, scongiurando anche il rischio di impatto con strutture sensibili presenti nelle vicinanze.