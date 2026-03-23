Il recente disastro aereo che ha visto un velivolo precipitare in Colombia ha riportato l’attenzione internazionale sulla sicurezza dei trasporti militari. L’aereo, infatti, è caduto poco dopo il decollo, trasformando una normale operazione di routine in un evento drammatico dalle conseguenze ancora in fase di accertamento.

Precipita un aereo militare in Colombia

Nel dipartimento di Putumayo, nelle vicinanze della località di Puerto Leguízamo, un aereo da trasporto militare Lockheed Martin Hercules C-130 è precipitato poco dopo il decollo. Il velivolo apparteneva all’Aeronautica militare colombiana e trasportava oltre un centinaio di persone tra militari e membri dell’equipaggio.

Il ministro della Difesa, Pedro Sanchez, ha confermato l’accaduto tramite un messaggio pubblico, dichiarando: “Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell’Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe delle Forze Armate”. Al momento, il bilancio resta incerto: “Il numero esatto di morti e le cause dell’incidente non sono ancora stati determinati”, mentre risultano decine di feriti, molti dei quali soccorsi tra le lamiere.

Disastro aereo in Colombia: precipita velivolo militare con a bordo 100 soldati. Gli aggiornamenti

Le prime stime parlano di una situazione molto grave: diverse fonti, tra cui l’Afp, indicano che il velivolo potrebbe aver trasportato fino a circa 125 militari, e si teme che almeno 80 persone siano decedute. Tuttavia, i dati ufficiali restano ancora in aggiornamento. L’esercito colombiano ha riferito che circa 67 persone sono state soccorse e che almeno 48 risultano ferite, alcune in condizioni critiche. L’incidente è avvenuto in una zona rurale non lontana dal confine con Perù ed Ecuador, rendendo complesse le operazioni di emergenza.

Il presidente della Colombia, Gustavo Petro, ha espresso cordoglio e ha commentato duramente la vicenda, affermando: “Questo orribile incidente non sarebbe mai dovuto accadere”. In un messaggio sui social ha inoltre sottolineato criticità organizzative e ritardi nella modernizzazione delle forze armate, aggiungendo: “Se i funzionari amministrativi, civili o militari, non sono all’altezza del compito, devono essere rimossi”. Le indagini sono tuttora in corso per chiarire le cause dell’impatto, avvenuto pochi secondi dopo il decollo, mentre le autorità hanno invitato alla cautela: “astenersi da speculazioni fino a quando non saranno disponibili informazioni ufficiali”.