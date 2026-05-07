Trump pone un ultimatum all'UE sui dazi mentre resta l'intesa sulla non proliferazione

Nel comunicato diffuso il 07 MAG la Presidente della Commissione Europea ha reso noto un colloquio telefonico con il Presidente degli Stati Uniti: i due leader hanno ribadito la comune determinazione affinché l’Iran non acquisisca mai armi nucleari e hanno affrontato il dossier commerciale transatlantico. La conversazione ha messo insieme due piani distinti ma intrecciati: da un lato la sicurezza regionale, dall’altro l’attuazione di un accordo commerciale firmato a Turnberry nel 2026.

Nell’occasione è stato confermato l’impegno a progredire verso la riduzione delle tariffe entro l’inizio di luglio, ma le scadenze e le minacce reciproche rischiano di compromettere quei passi avanti.

Il nodo commerciale

Al centro del contendere resta la questione dei dazi e dell’attuazione pratica dell’intesa transatlantica. Washington contesta che l’UE non abbia rispettato la parte relativa all’azzeramento delle tariffe prevista nell’intesa di Turnberry 2026, e il Presidente ha fissato un termine netto: rispetto degli impegni entro il 4 luglio o aumento «vertiginoso» dei dazi.

Il richiamo del Presidente agli anniversari americani — con riferimento al 250° anniversario — è usato come leva politica e simbolica per imprimere urgenza alla questione, trasformando una negoziazione tecnica in un ultimatum pubblico che mette pressione sulle istituzioni e sugli Stati membri.

Minacce e misure annunciate

Le minacce non sono rimaste solo verbali: il 1 maggio il Presidente americano ha annunciato l’intento di aumentare al 25% i dazi su auto e camion provenienti dall’UE, motivando la decisione con il presunto mancato rispetto dell’accordo.

La risposta di Bruxelles ha ricordato l’impegno a mantenere una relazione transatlantica prevedibile e ha sottolineato che, se gli Stati Uniti adotteranno misure incompatibili con la Dichiarazione Congiunta, l’UE manterrà «tutte le opzioni aperte» per tutelare i propri interessi. Sul piano pratico si profila una battaglia di contromisure commerciali che potrebbe coinvolgere procedure doganali e ricorsi internazionali.

Sicurezza e non proliferazione

Parallelamente al confronto economico, i due leader hanno trovato un’intesa netta sul tema della non proliferazione. Entrambe le parti hanno sottolineato che un regime che reprime la propria popolazione non può essere autorizzato a detenere strumenti in grado di causare perdite di massa; di qui la ferma dichiarazione che l’Iran non deve dotarsi di armi nucleari. La convergenza su questo punto ribadisce il ruolo centrale della sicurezza nella relazione transatlantica e mostra come, anche in presenza di tensioni commerciali, Washington e Bruxelles possano cooperare su temi strategici.

Implicazioni geopolitiche

La riaffermazione del principio di non proliferazione ha ricadute immediate sulla stabilità regionale: la possibilità che l’Iran si avvii verso capacità nucleari aggiungerebbe un nuovo elemento di instabilità nel Medio Oriente e aumenterebbe i rischi per la sicurezza globale. Per questo motivo la convergenza tra USA e UE assume valore politico e operativo, intessendo sanzioni, pressione diplomatica e cooperazione nel controllo degli armamenti. Tuttavia, la simultanea escalation sul fronte dei dazi può ridurre la capacità di azione coordinata, facendo crescere il rischio che la diplomazia venga indebolita da contrasti economici.

Reazioni istituzionali e prossimi passi

La situazione sarà al centro di colloqui multilivello: il tema commerciale è in agenda anche per l’incontro tra il ministro degli Esteri italiano e funzionari americani, mentre la Commissione Europea ha già espresso la volontà di portare avanti l’attuazione dell’intesa. Antonio Tajani ha definito il rapporto con gli Stati Uniti «franco e sereno» e ha sollecitato una rapida approvazione parlamentare degli accordi per evitare tensioni; d’altro canto Marco Rubio e altri esponenti americani non sono direttamente responsabili della tariffazione, ma il dialogo politico rimane indispensabile. L’evoluzione delle prossime settimane, con la scadenza 4 luglio ormai segnata, sarà determinante per capire se prevarrà la negoziazione o la contrapposizione.

Il quadro attuale mostra una relazione transatlantica al tempo stesso cooperativa e conflittuale: su questioni di sicurezza strategica c’è convergenza, mentre sulle regole del commercio si apre una fase di forte tensione. La scelta tra escalation dei dazi e piena attuazione dell’accordo commerciale passa ora attraverso decisioni politiche e parlamentari, e la strada migliore per entrambe le sponde dell’Atlantico resta quella del dialogo e della mediazione diplomatica prima che le contromisure economiche producano effetti concreti sull’industria e sui consumatori.