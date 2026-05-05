Esplosione a Liuyang: 21 vittime e decine di feriti in uno stabilimento pirotecnico

Un grave incidente in uno stabilimento di fuochi d'artificio a Liuyang, Hunan, ha provocato numerose vittime e attivato vaste operazioni di soccorso; le autorità cinesi hanno chiesto un'indagine approfondita

Il 5 maggio 2026 un’enorme esplosione ha colpito uno stabilimento di fuochi d’artificio nella città di Liuyang, nella provincia di Hunan, causando una catena di danni, vittime e interventi di emergenza. Secondo i resoconti ufficiali, l’incidente ha provocato almeno 21 morti e circa 61 feriti, mentre i soccorritori continuano le operazioni di ricerca per eventuali dispersi.

Le immagini diffuse dai media statali hanno mostrato fumo denso, strutture parzialmente crollate e detriti sparsi intorno al sito.

Lo stabilimento coinvolto è gestito dalla Liuyang Huasheng Fireworks Manufacturing and Display Co., ubicata in un’area nota come importante polo di produzione pirotecnica. Le autorità hanno reso noto che le squadre di emergenza hanno evacuato i residenti in un raggio di circa 3 km dal luogo dell’incidente a causa del rischio rappresentato da due magazzini di polvere nera ancora sul posto.

Per ridurre il pericolo di ulteriori esplosioni sono state adottate misure come la spruzzatura e l’umidificazione delle aree a rischio e l’impiego di robot nelle ricerche all’interno delle strutture danneggiate.

Intervento dei soccorsi e procedure operative

Quasi 500 persone tra vigili del fuoco, soccorritori e personale medico sono stati mobilitati per le operazioni di salvataggio e assistenza.

Le squadre hanno dovuto procedere con estrema cautela a causa della presenza di materiali altamente infiammabili e di magazzini di polvere nera che aumentavano il rischio di secondarie deflagrazioni. Per questo motivo, oltre alle evacuazioni, sono stati usati sistemi di irrigazione per abbassare la temperatura e la ventilazione controllata per limitare la diffusione di scintille e fumi pericolosi.

Tecnologie impiegate e sicurezza sul campo

Nel corso delle operazioni sono stati utilizzati robot per accedere a zone ritenute troppo insicure per gli operatori umani, oltre a droni per la ricognizione aerea e immagini termiche. Le autorità hanno spiegato che queste tecnologie consentono di individuare focolai nascosti e persone intrappolate senza esporre ulteriori squadre al rischio. L’uso combinato di mezzi automatizzati e manodopera specializzata ha rappresentato la chiave per le prime fasi della risposta, mentre le squadre mediche hanno stabilizzato i feriti trasferendoli negli ospedali vicini.

Impatto sulla comunità e danni collaterali

La deflagrazione ha avuto ripercussioni oltre il perimetro dell’impianto: finestre delle abitazioni vicine sono state infrante, porte deformate e detriti hanno raggiunto le strade circostanti. Testimonianze raccolte dai media statali riportano residenti sgomenti e famiglie costrette a lasciare le proprie abitazioni per timore di nuove esplosioni. Tra i feriti ci sono persone di età compresa tra i 20 e i 60 anni, alcune con fratture causate da proiezione di frammenti, mentre le autorità locali hanno istituito centri di assistenza per chi ha perso la casa o ha bisogno di cure immediate.

Contesto socioeconomico locale

Liuyang è riconosciuta come un centro mondiale per la produzione di fuochi d’artificio: molte imprese locali forniscono prodotti sia per il mercato interno sia per l’esportazione. Questa concentrazione industriale aumenta l’importanza delle pratiche di sicurezza, ma rende anche più frequenti gli incidenti quando le misure non sono rispettate. Incidenti simili si sono verificati in passato in altre province cinesi, sottolineando la necessità di una gestione rigorosa del rischio nei siti pirotecnici.

Indagine, responsabilità e richieste delle autorità

Il presidente Xi Jinping ha incaricato le autorità competenti di avviare un’investigazione approfondita, sollecitando «sforzi totali» per salvare i feriti e trovare eventuali dispersi, oltre a richiedere che vengano adottate misure per accertare le responsabilità. La polizia e gli enti di controllo hanno annunciato l’adozione di misure di controllo nei confronti dei dirigenti dell’azienda coinvolta, mentre l’inchiesta cercherà di stabilire cause e possibili violazioni delle normative sulla sicurezza industriale. Al momento le autorità mantengono un approccio prudente, evitando di formulare ipotesi definitive fino al completamento delle analisi tecniche.

La tragedia del 5 maggio 2026 riporta l’attenzione sull’importanza di standard rigorosi nella gestione di materiali pericolosi e sulla necessità di piani d’emergenza efficaci. Mentre la comunità locale tenta di riprendersi dallo shock iniziale, le autorità hanno promesso controlli più severi e un’esecuzione più stringente delle normative per ridurre il rischio di incidenti futuri. L’evento evidenzia come la combinazione di tecnologia, formazione e regolamentazione sia cruciale per proteggere vite e infrastrutture in settori ad alto rischio.