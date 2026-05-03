Sospetto focolaio di hantavirus su crociera atlantica: cosa sapere

Una crociera nell’Atlantico è al centro di un’indagine sanitaria dopo che alcuni passeggeri hanno sviluppato sintomi coerenti con hantavirus. La nave interessata è la MV Hondius, gestita dall’operatore olandese Oceanwide Expeditions, che stava viaggiando da Ushuaia verso Capo Verde. Secondo i dati disponibili, a bordo si sono manifestati sei casi sospetti, di cui uno confermato dai test di laboratorio, mentre tre persone sono tragicamente decedute.

Le autorità internazionali e nazionali hanno attivato procedure di emergenza: l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato di assistere il coordinamento tra Stati membri e la compagnia di crociera, fornendo supporto per evacuazioni mediche, valutazioni del rischio e ulteriori analisi di laboratorio, incluso il sequenziamento del virus sospettato.

Cosa è successo a bordo

Le prime segnalazioni indicano che il gruppo di persone colpite comprendeva sei passeggeri con sintomi respiratori acuti; tra questi, un caso è stato confermato come hantavirus mediante test effettuati in un laboratorio sudafricano. Le fonti ufficiali riferiscono che tre dei pazienti sono deceduti: tra le vittime figurano una coppia anziana che si è ammalata durante la traversata e un terzo passeggero la cui situazione è stata riportata in modo frammentario.

Il corpo di uno dei deceduti è stato trasferito sull’isola di Saint Helena, mentre un altro è morto in un ospedale a Johannesburg.

Dettagli sull’imbarcazione e sull’itinerario

La MV Hondius è una nave polare lunga 107,6 metri, progettata per spedizioni con una capienza dichiarata per circa 170 passeggeri suddivisi in 80 cabine, insieme a 57 membri dell’equipaggio, 13 guide e un medico di bordo. L’itinerario pubblicato dalla compagnia segnava la partenza da Ushuaia il 20 marzo e l’arrivo previsto a Capo Verde il 4 maggio; durante il viaggio la nave ha fatto scali e attraversato vaste aree dell’Atlantico meridionale.

Risposta delle autorità e misure in corso

L’OMS ha confermato il proprio ruolo di facilitatore nelle operazioni che coinvolgono più Paesi e ha comunicato che proseguono gli accertamenti epidemiologici e virologici. Le autorità sanitarie del Sudafrica hanno preso in carico alcuni pazienti evacuati, tra cui una persona ricoverata in terapia intensiva a Johannesburg. Le operazioni includono anche la valutazione di ulteriori evacuazioni verso strutture ospedaliere e il monitoraggio stretto di passeggeri e membri dell’equipaggio rimasti a bordo.

Coordinamento internazionale e informazioni incerte

Fonti giornalistiche hanno riportato dettagli aggiuntivi, come l’identità nazionale di alcuni dei deceduti, ma le autorità sanitarie hanno invitato alla cautela: alcuni elementi non sono stati ufficialmente confermati. Nel frattempo, gli esperti stanno eseguendo analisi di laboratorio più approfondite per confermare la natura esatta dell’agente patogeno e per stabilire eventuali rischi per la popolazione generale.

Che cos’è il hantavirus e come si trasmette

Il termine hantavirus indica un gruppo di virus che possono causare malattie gravi nell’uomo. La trasmissione avviene, nella maggior parte dei casi, tramite l’inalazione di particelle contaminate da escrementi, urine o saliva di roditori infetti; questa modalità è spesso descritta come trasmissione ambientale. Alcune forme possono provocare una sindrome respiratoria acuta potenzialmente fatale, mentre altre varianti sono associate a manifestazioni emorragiche.

Rischio di trasmissione tra persone e implicazioni

La trasmissione interumana del hantavirus è considerata rara ma non impossibile per alcune specie virali; per questo motivo le autorità mantengono misure precauzionali, come l’isolamento dei casi sospetti e l’uso di dispositivi di protezione individuale da parte del personale medico. Il sequenziamento del materiale virale è fondamentale per determinare il ceppo coinvolto e valutare il potenziale di diffusione.

Nel contesto della MV Hondius, la priorità rimane il trattamento delle persone malate, la sorveglianza degli altri passeggeri e la chiarificazione della dinamica di trasmissione. L’evento sottolinea l’importanza di protocolli sanitari a bordo delle navi e della prontezza dei sistemi sanitari internazionali a collaborare in situazioni che attraversano confini nazionali.