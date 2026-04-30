Un accoltellamento avvenuto a Platja d’en Bossa, a Ibiza, è costato la vita a un pizzaiolo italiano di 35 anni. L’intervento immediato della Guardia Civil ha portato in poche ore all’arresto di un connazionale di 45 anni, mentre gli investigatori lavorano ancora per ricostruire il movente e chiarire i contorni della lite sfociata in tragedia.

Arrestato il presunto omicida del 35enne accoltellato a Ibiza: indagini in corso e profilo della vittima

Come riportato dall’Ansa, la svolta investigativa sarebbe arrivata poche ore dopo il fatto, a seguito di perquisizioni in diverse abitazioni dell’isola e dell’acquisizione di telefoni cellulari, oltre a numerosi interrogatori a conoscenti e testimoni. Gli inquirenti non hanno ancora chiarito il movente, che rimane il principale nodo dell’indagine: tra le ipotesi si valuterebbe sia una lite per futili motivi sia un possibile collegamento con piccoli traffici di droga, senza escludere altre piste.

L’arresto viene considerato un primo passo verso una ricostruzione completa della dinamica.

Francesco Sessa, originario di Pagani nel Salernitano, viveva da anni a Ibiza dove lavorava come pizzaiolo in un ristorante italiano di alto livello. Secondo quanto ricostruito, poco prima dell’accoltellamento avrebbe avuto una discussione con alcune persone, per poi essere raggiunto da un fendente che lo ha fatto allontanare di pochi passi prima di crollare al suolo.

Sul posto sono stati lasciati fiori e candele in suo ricordo, mentre la madre sta raggiungendo l’isola per occuparsi del rimpatrio della salma. Le autorità continuano a esaminare contatti, frequentazioni e possibili precedenti per chiarire se vittima e aggressore si conoscessero realmente.

Arrestato il presunto omicida del 35enne accoltellato a Ibiza: è un italiano di 45 anni

Stando alle indiscrezioni dell’Ansa, il sospettato sarebbe un uomo italiano di 45 anni, originario della provincia di Avellino: la sua identità completa non è stata diffusa e l’individuazione sarebbe stata possibile grazie alle testimonianze raccolte tra i residenti. Il delitto si è consumato intorno alle 17, nei pressi del bar El Campito, chiuso al momento dei fatti. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stata colpita da una coltellata al lato sinistro del torace, risultata fatale. L’autopsia è stata effettuata nella giornata odierna.

A lanciare l’allarme sarebbe stata una donna che, parcheggiando in zona, avrebbe notato Sessa accasciarsi a terra in una pozza di sangue. I soccorsi sono intervenuti rapidamente, ma le ferite avevano già provocato un arresto cardiaco. L’episodio è avvenuto in un’area turistica tra Ibiza e Sant Josep, suscitando forte preoccupazione tra i residenti, che hanno denunciato un crescente senso di insicurezza soprattutto nei mesi estivi.