Il 14enne accoltellato è stato trovato in via Carlo Amoretti con diverse ferite e trasportato in codice rosso al Niguarda di Milano. Sono in corso le indagini.

Ancora un episodio di violenza in strada a Milano riporta l’attenzione sulle aggressioni che coinvolgono anche minorenni. Nella periferia nord della città, un ragazzo di 14 anni è rimasto gravemente ferito in seguito a un accoltellamento avvenuto in piena serata, rendendo necessario l’intervento immediato dei soccorsi e l’avvio delle indagini da parte delle forze dell’ordine.

Violenta aggressione in strada a Milano: accoltellato un ragazzo di 14 anni

Come riportato da Milano Today, sul luogo dell’accoltellamento sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato immediatamente gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti. I militari hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze utili a comprendere il contesto in cui si è verificata l’aggressione.

Al momento non sono ancora stati resi noti né il movente né l’identità degli eventuali responsabili, ma gli investigatori stanno lavorando per ricostruire con precisione quanto accaduto e verificare se il ragazzo conoscesse i suoi aggressori. L’episodio si inserisce in un quadro di crescente preoccupazione per gli episodi di violenza giovanile che negli ultimi mesi hanno interessato diverse zone della città.

Violenta aggressione in strada a Milano: accoltellato un ragazzo di 14 anni, è grave

Stando alle indiscrezioni di Milano Today, nella serata del 26 aprile, poco dopo le 21.20, un ragazzo di 14 anni è stato vittima di una violenta aggressione in via Carlo Amoretti, nel quartiere di Quarto Oggiaro, alla periferia nord di Milano. Il giovane sarebbe stato trovato in strada con numerose ferite provocate da un’arma da taglio e le sue condizioni sarebbero apparse subito molto preoccupanti. Secondo le prime ricostruzioni, sarebbe stato colpito più volte in diverse parti del corpo, in un episodio che ha subito fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona. I soccorritori del 118 sarebbero intervenuti rapidamente, prestando le prime cure sul posto prima di trasferirlo d’urgenza in codice rosso all’ospedale Niguarda, dove è stato ricoverato in prognosi riservata.