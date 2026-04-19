L'episodio è avvenuto a Pavia: il giovane sarebbe stato accoltellato nel parcheggio in cui si trovava la sua auto. Le prime ipotesi

Con due amici aveva raggiunto il parcheggio allo scopo di recuperare la sua auto quando è stato ferito mortalmente, perdendo la vita a soli 25 anni. Il drammatico episodio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica a Pavia: sul posto sono intervenuti soccorritori e forze dell’ordine e sono state immediatamente avviate le indagini, raccogliendo indizi e testimonianze allo scopo di chiarire la dinamica dei fatti.

Ucciso 25enne in un parcheggio di Pavia: cosa è successo, le ipotesi

Il ragazzo, deceduto in ospedale poche decine di minuti dopo essere stato ferito, si trovava insieme a due amici, testimoni dei fatti. Nel parcheggio che avevano raggiunto per recuperare il loro veicolo sarebbero stati aggrediti, presumibilmente, da un gruppetto di persone il cui numero esatto è al vaglio delle forze dell’ordine.

Si ipotizza che sia nata una lite, forse per motivi futili, ben presto degenerata. Uno degli aggressori si sarebbe avventato sul 25enne con un’arma bianca, probabilmente un coltello, colpendolo con un fendente. Il tutto intorno alle 3.30 della notte: la coltellata avrebbe raggiunto il ragazzo al collo e solo dopo il ritorno a casa con gli amici sarebbe stato allertato il 118 come riportato da Agrigento notizie (la vittima era originaria di Favara, in Sicilia).

A quel punto le condizioni del giovane erano già molto gravi e, poco dopo l’arrivo in ospedale, è deceduto. Restano da chiarire le esatta ragioni dell’aggressione: a tal proposito la squadra mobile sta effettuando accertamenti ed acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona. Oltre che le testimonianze degli amici del giovane, uno dei quali è rimasto ferito.