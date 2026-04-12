Svolta nell’omicidio di Enzo Ambrosino, 30enne accoltellato lo scorso sabato notte. E’ stato arrestato un uomo: ecco di chi si tratta e cosa è stato svelato sull’omicidio.

Omicidio di Enzo Ambrosino, arrestato un 50enne: cosa è successo

Svolta sull’omicidio di Enzo Ambrosino, 30 anni, accoltellato all’una di sabato scorso in via Porro a Induno Olona a Varese, davanti alla sua casa nel corso di una rissa.

Arrestato un uomo, incensurato.

Cosa è successo

L’attività investigativa, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo provinciale insieme ai militari della Compagnia di Varese e coordinata dalla Procura, ha permesso di raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei confronti del 50enne Gesuino Corona. Secondo quanto ricostruito, sarebbe stato lui a colpire Ambrosino uccidendolo.

L’uomo, rimasto a sua volta ferito, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto disposto dal Pm, al termine di una dettagliata ricostruzione dei fatti.

Nei giorni precedenti si erano già verificati accesi contrasti tra due giovani delle famiglie coinvolte, fino all’incontro avvenuto nella notte in via Porro, dove si erano dati appuntamento con l’intento di chiarire la vicenda.

Il confronto è però rapidamente degenerato in uno scontro fisico, sfociato nella tragedia. Sul luogo dell’accaduto i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato due coltelli, una mazza ferrata e altri oggetti contundenti, alcuni dei quali presentavano evidenti tracce di sangue. Tutti i soggetti identificati sono stati denunciati a vario titolo per rissa e porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere.

L’arresto

E’ Gesuino Corona, 50enne Varese, incensurato, l’uomo arrestato nella tarda serata di ieri, sabato 11 aprile, accusato dell’omicidio di Enzo Ambrosino, 30 anni, accoltellato all’una di sabato in via Porro a Induno Olona davanti alla sua abitazione dopo una rissa.

Coinvolto il figlio di Corona

Sarebbe coinvolto anche il figlio 27enne di Corona, già noto alle forze dell’ordine: lo scorso 5 marzo, alla guida di una Mercedes Amg, aveva bruciato un semaforo e ignorato l’alt intimato dai Carabinieri imboccando in contromano la rotonda di largo Flaiano a Varese per poi schiantarsi contro una macchina ferendo una donna 32enne prima che la sua Mercedes prendesse fuoco.

Il 27enne risultò anche positivo all’alcol test con 1,41 grammi per litro.

Il movente

Padre e figlio sono a loro volta rimasti feriti nella rissa costata la vita ad Ambrosino e sono stati ricoverati in codice rosso negli ospedali di Como e Niguarda. Secondo quanto ricostruito il violento scontro avvenuto in via Porro, che ha contrapposto due famiglie, sarebbe nato per un debito di poche centinaia di euro.

Chi era Enzo Ambrosino

Enzo Ambrosino, residente da poco a Induno Olona, non era conosciuto in paese. Separato, padre di due bambini di 4 e 9 anni, lavorava come imbianchino e aveva recentemente trovato un impiego come panettiere a Como.

Da minorenne aveva un precedente e da adulto era stato assolto da accuse di rissa e ricettazione. Ma da tempo, secondo chi lo conosceva, aveva messo “la testa a posto”. Gli investigatori stanno cercando di chiarire eventuali legami e frequentazioni che potrebbero portato alla tragedia.