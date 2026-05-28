Che appartamento si può acquistare con un budget di 200 mila euro nella grandi città italiane e nelle località turistiche?

(Adnkronos) – Partendo da un budget di 200 mila euro cosa si può acquistare nelle grandi città italiane agli attuali prezzi di mercato? E nelle località turistiche? A questa domanda dell’Adnkronos/Labitalia risponde l’Ufficio Studi Gruppo Tecnocasa prende in considerazione una tipologia medio usata e una tipologia medio nuova.

BARI



Nel capoluogo pugliese con un capitale di 200 mila € si potrebbe acquistare un appartamento usato intorno a 106 mq, una metratura generosa.

Puntando sulle nuove costruzioni si possono portare a casa 68 mq, quasi 50 mq in meno. Nelle zone centrali dove, negli ultimi anni, molti investitori hanno comprato ampie tipologie da trasformare in B&B si possono acquistare 77 mq, contro i 90 mq di un anno fa. Nell’ultimo anno a Bari c’è stato un aumento dei prezzi del 13,4%.

BOLOGNA



A Bologna, una delle città che si è rivalutata maggiormente negli ultimi anni, si possono acquistare 73 mq di tipologia usata e 54 mq di nuova costruzione.

Se si punta a una delle zone universitarie, intorno all’Ospedale S. Orsola, dove spesso si concentrano gli investitori, le case usate acquistabili si aggirano intorno a 65 mq.

FIRENZE



I valori immobiliari di Firenze consentono con 200 mila €, di acquistare 63 mq di soluzione usata e 48 mq di nuova costruzione. Nelle zone centrali la metratura si riduce di 5 mq.

Se invece si volesse puntare su una zona universitaria come “Novoli” si potrebbero acquistare 75 mq.

GENOVA



Il capoluogo ligure ha i prezzi più bassi tra le grandi città e, di conseguenza, un capitale di 200 mila € consente di comprare appartamenti molto ampi. Sull’usato si sfiorano anche i 160 mq, mentre sulle nuove costruzioni si portano a casa 110 mq. Chi invece volesse puntare in centro dove si sta investendo molto negli ultimi tempi acquista una tipologia usata di 190 mq.

MILANO



Nel capoluogo lombardo, i cui prezzi hanno messo a segno un importante recupero, con 200 mila € si possono acquistare in media 43 mq. Se si punta su una nuova costruzione non si può ambire a più di 37 mq. Con questo capitale si potrebbe puntare anche a una zona universitaria come Città Studi dove si possono acquistare 37 mq e Bicocca dove, con un prezzo del medio usato intorno a 3600 € al mq, si portano a casa 56 mq.

NAPOLI



Nel capoluogo campano con queste metrature si acquistano 81 mq di una tipologia usata, 69 mq di una tipologia nuova. Se poi si mira a un quartiere centrale si sale a poco meno di 90 mq, motivo per cui nelle aree centrali spesso si acquista per realizzare B&B e casa vacanza.

PALERMO



A Palermo con questo capitale si acquistano 167 mq di abitazioni usate e 135 mq di nuova costruzione. Chi ricerca una casa in centro, dove in tanti si stanno indirizzando sull’acquisto per investimento da destinare al segmento turistico, può ambire a 142 mq.

ROMA



Il mercato immobiliare della Capitale è, al momento, la seconda città più costosa di Italia dopo Milano. Con lo stesso budget a Roma si acquistano 60 mq di tipologia usata, ben 17 mq in più rispetto a Milano. Si possono portare a casa 52 mq di nuova costruzione. C’è poi chi ama le zone centrali della città eterna, ma in quel caso potrà al massimo aspirare ad un monolocale.

TORINO



Il mercato immobiliare di Torino consente acquisti interessanti con un capitale di questo importo. Infatti, nel capoluogo piemontese i prezzi, seppur in crescita, sono ancora accessibili e consentono acquisti significativi. Mediamente con un capitale di questo tipo si possono acquistare 111 mq da ristrutturare e 79 mq ristrutturati. Torino resta sempre una città universitaria su cui si sta puntando sempre di più e una delle zone che piace agli investitori è quella centrale dove con 200 mila € si possono acquistare 83 mq, 3 mq in meno rispetto a un anno fa. Nel 2025 a Torino i prezzi sono cresciuti del 6%, un aumento decisamente significativo.

VERONA



A Verona con un budget di 200 mila € si comprano importanti metrature: circa 112 mq per le soluzioni usate e 81 mq per quelle di nuova costruzione. Se si puntasse alle zone centrali dove si stanno realizzando diverse operazioni per casa vacanza o B&B si porterebbero a casa metrature decisamente più piccole: 81 mq in buono stato.

Se si decidesse di acquistare una casa in una località turistica? Cosa si può comprare con 200 mila €?

MONTAGNA



Per gli amanti della montagna potrebbe essere interessante sapere che a Sestriere si possono acquistare 77 mq di un’abitazione usata. Questo budget a Valtournenche-Cervinia consentirebbe l’acquisto di una casa di usata di 38 mq.

MARE



Per chi invece ama il mare, soprattutto località più giovani e “movimentate” sappia che a Riccione potrebbe acquistare 75 mq di abitazione usata e di 49 mq di nuova costruzione. Se poi si sogna la costiera amalfitana il budget consente l’acquisto di soli 32 mq di abitazione usata a Positano tra le località di mare più costose.

In Veneto in spolvero negli ultimi tempi la cittadina di Jesolo dove con questo budget si possono comprare 65 mq di usato, 4 mq in meno a Caorle. A Olbia in Sardegna si possono avere 88 mq di una soluzione medio usata. A Chiavari, in Liguria, si possono acquistare 81 mq.

LAGO



Sul Lago di Garda, a Torri del Benaco, una delle località più costose si possono acquistare 56 mq usati e 36 mq di nuova costruzione. A Desenzano si può acquistare una costruzione usata di 82 mq, più accessibile. Ad Arco, sulla sponda trentina, si possono portare via 93 mq. Sul lago di Iseo, a Iseo, si può acquistare un trilocale usato di circa 100 mq.

(di Sabrina Rosci)

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