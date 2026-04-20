Una lite tra due uomini in un appartamento di Ascoli Piceno è degenerata in un episodio di violenza mortale. Durante il confronto, uno dei due è stato colpito accoltellato e, nonostante i soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo per le gravi lesioni riportate. Le forze dell’ordine hanno fermato il presunto responsabile e avviato le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

Dalla discussione alla violenza: la coltellata e i soccorsi ad Ascoli Piceno

Come riportato da Il Resto del Carlino, la tragedia si sarebbe consumata ad Ascoli Piceno, nel quartiere di Borgo Solestà, all’interno di un appartamento di via Pergolesi. La serata sarebbe iniziata con un confronto acceso tra due uomini del posto, poi rapidamente degenerato in una lite sempre più violenta.

Erano circa le 19 quando al 112 è arrivata la richiesta di intervento per una colluttazione in corso. Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio degli inquirenti, il diverbio potrebbe essere nato da questioni personali o economiche.

Nel corso dello scontro, un 54enne ascolano avrebbe afferrato un coltello, probabilmente reperito in cucina, colpendo al ventre Niko Tacconi, 34 anni.

Il fendente ha provocato una ferita profonda che, inizialmente, non aveva fatto presagire un esito così drammatico. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha prestato le prime cure e disposto il trasferimento d’urgenza all’ospedale Mazzoni di Monticelli. Durante il tragitto e poi al pronto soccorso, però, le condizioni dell’uomo sono precipitate a causa di una grave emorragia interna, fino al decesso avvenuto poco dopo il ricovero.

Accoltellato e ucciso durante una lite ad Ascoli: arrestato un 54enne

Dopo l’allarme, i carabinieri sono giunti rapidamente nell’abitazione teatro dell’aggressione, dove hanno bloccato il presunto responsabile, un uomo di 54 anni anch’egli residente ad Ascoli. È stato condotto in caserma e posto a disposizione dell’autorità giudiziaria con l’ipotesi di omicidio volontario. L’intera area è stata sottoposta a rilievi per raccogliere elementi utili alla ricostruzione dell’accaduto.

Dell’episodio è stata informata la Procura della Repubblica, che ha immediatamente avviato il coordinamento delle indagini attraverso il pubblico ministero di turno, con successivo intervento del procuratore capo. Gli investigatori stanno ascoltando eventuali testimoni e analizzando la dinamica della lite per chiarire con precisione cosa sia accaduto all’interno dell’appartamento e quali siano state le reali motivazioni dello scontro.