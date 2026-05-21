Nel primo pomeriggio lungo l’Autostrada A21 si è verificato un grave incidente tra due tir che ha provocato un incendio e la morte di un conducente. Lo schianto ha causato anche forti disagi alla circolazione e un immediato intervento dei soccorsi.

Scontro sull’A21 e incendio del mezzo pesante

Nel primo pomeriggio di oggi, lungo l’Autostrada A21 in prossimità di Villafranca d’Asti, si è verificato un violento impatto tra due mezzi pesanti.

A seguito della collisione, una bisarca adibita al trasporto di automobili ha preso fuoco dopo l’urto. Il sinistro è avvenuto intorno alle 13 e ha provocato una densa colonna di fumo visibile anche dalle abitazioni vicine.

Drammatico incidente sull’A21: un morto nel grave schianto fra tir

Il conducente di uno dei camion è rimasto intrappolato nell’abitacolo e non è riuscito a mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Asti, affiancati dalla squadra 101 proveniente dal comando di Torino (partita da Chieri) e supportati dall’elicottero “Drago”, insieme ai sanitari del 118. Nonostante il tempestivo intervento, l’autista bloccato nel mezzo in fiamme è deceduto, mentre il conducente dell’altro tir è stato trasferito in elicottero presso il CTO Torino.

Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area pare sia ancora in corso, stando agli ultimi aggiornamenti de Il Messaggero. Per ragioni di sicurezza, il Comune ha disposto la chiusura della strada comunale sottostante il tratto autostradale, mentre il traffico è rimasto paralizzato fino al casello di Villanova d’Asti, con centinaia di veicoli bloccati. La polizia stradale sta inoltre lavorando per l’identificazione della vittima.