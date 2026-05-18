Incidente tra auto e moto sulla Statale 106: muore un ragazzo di 17 anni, mentre l’amico è in gravi condizioni all’ospedale di Locri.

Una tragedia stradale ha scosso la Locride, riportando l’attenzione sulla pericolosità della Strada Statale 106. Un incidente tra un’auto e una moto ha provocato la morte di un ragazzo di 17 anni e il grave ferimento di un altro giovane, riaccendendo il dolore della comunità e il dibattito sulla sicurezza di uno degli assi viari più critici della Calabria.

Incidente sulla Statale 106: muore a 17 anni Bruno Morabito, gravissimo l’amico

La tragedia si è consumata nella serata di sabato 16 maggio lungo la Strada Statale 106, nei pressi di Bianco, nella Locride, a circa 500 metri dalla Compagnia dei Carabinieri. Un ragazzo, indicato da Reggio Today come Bruno Morabito, originario di Ferruzzano, ha perso la vita in un violento incidente stradale avvenuto mentre si trovava a bordo di una moto insieme a un coetaneo.

Il mezzo, per ragioni ancora al vaglio degli inquirenti, si è scontrato con un’automobile in circostanze che restano da chiarire.

L’impatto è stato devastante e ha reso necessario l’intervento immediato dei sanitari del 118 con più ambulanze. Per il giovane non c’è stato nulla da fare: i soccorritori hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate.

Il ragazzo che viaggiava con lui è stato invece trasferito d’urgenza all’ospedale di Locri, dove si trova ricoverato in prognosi riservata e in condizioni molto gravi.

Le forze dell’ordine hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Incidente mortale per Bruno Morabito a 17 anni: cordoglio della comunità

La notizia ha scosso profondamente la comunità di Ferruzzano e l’intera area della Locride, che si è stretta attorno alla famiglia del giovane. Il dolore è stato espresso anche attraverso numerosi messaggi pubblici e istituzionali. L’Amministrazione comunale ha diffuso una nota in cui si legge: “In un momento di indescrivibile ed incommensurabile dolore, il sindaco, l’Amministrazione e l’intera comunità di Ferruzzano si stringono, con sincera e commossa partecipazione, attorno alla famiglia di Bruno… Una tragedia che lascia sgomenta tutta la cittadinanza e che colpisce profondamente la nostra comunità. La terra ti sia lieve, Bruno“.

Anche sui social sono arrivati messaggi di cordoglio, come quello della pagina “Insieme per la Calabria”, che ricorda il ragazzo con parole di forte impatto emotivo: “Un giovane angelo salito in cielo. Ci sono giorni in cui il dolore attraversa la nostra terra come un vento gelido… portando via Bruno… strappato troppo presto all’amore della sua famiglia“. Nelle ore successive alla tragedia, il paese è rimasto profondamente scosso e non si esclude la proclamazione del lutto cittadino in concomitanza con i funerali.

La comunità, nel frattempo, continua a manifestare vicinanza ai familiari, tra cui la madre Carmela, il padre Giuseppe e il fratello Leo, in un clima di dolore condiviso e sgomento generale.