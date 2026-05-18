Oggi, 18 maggio, è in corso in Italia uno sciopero generale di 24 ore che coinvolge numerosi settori pubblici e privati. L’agitazione, indetta da diverse sigle sindacali, sta causando possibili disagi soprattutto nei trasporti, nella scuola e nella sanità, con servizi ridotti e fasce di garanzia previste per limitare l’impatto sui cittadini.

Sciopero generale 18 maggio: mobilitazione nazionale e motivazioni della protesta

Nella giornata di oggi, 18 maggio, è in corso uno sciopero generale di 24 ore che interessa numerosi comparti del settore pubblico e privato, con possibili ripercussioni sulla mobilità e sul funzionamento dei servizi essenziali. La protesta, promossa dall’Unione Sindacale di Base insieme ad altre sigle sindacali, nasce dalla contestazione delle politiche economiche e sociali considerate penalizzanti per lavoratori e famiglie.

Al centro delle rivendicazioni ci sono il calo del potere d’acquisto degli stipendi, il ridimensionamento del welfare, l’aumento del costo della vita e la richiesta di maggiori investimenti in sanità, pensioni e servizi pubblici. I sindacati chiedono inoltre l’introduzione di un salario minimo garantito e un potenziamento della sanità territoriale.

La mobilitazione coinvolge anche scuola e sanità.

Negli istituti scolastici potrebbero verificarsi sospensioni o riduzioni delle attività didattiche, comprese quelle dedicate alla prima infanzia, mentre diverse famiglie sono già state informate di possibili disagi. Anche il settore sanitario potrebbe subire rallentamenti per visite, esami specialistici e attività di laboratorio, pur restando assicurati i servizi urgenti come Pronto Soccorso e 118. Adesione parziale anche da parte dei Vigili del Fuoco, che si fermano per quattro ore senza compromettere gli interventi di emergenza. Rimane invece escluso il comparto aereo, già interessato nei giorni scorsi da precedenti agitazioni sindacali.

Sciopero generale 18 maggio: disagi in tutta Italia, ecco chi si ferma

Lo sciopero sta avendo effetti significativi soprattutto sul trasporto ferroviario e sul trasporto pubblico locale. Il personale di FS Italiane, Italo e Trenord si è fermato dalle 21:00 di ieri fino alle 20:59 di oggi, con il rischio di cancellazioni e variazioni delle corse anche nelle ore immediatamente precedenti e successive all’agitazione. Per i treni regionali di Trenitalia e Trenitalia Tper sono comunque previste le consuete fasce di garanzia nei giorni feriali, dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 18:00 alle 21:00, mentre Italo ha diffuso l’elenco dei collegamenti assicurati durante lo sciopero. I viaggiatori possono richiedere il rimborso del biglietto oppure riprogrammare il viaggio compatibilmente con la disponibilità dei posti.

Anche nelle principali città italiane il trasporto urbano potrebbe subire forti limitazioni. A Roma metro, bus e tram sono garantiti soltanto nelle fasce protette del mattino e del tardo pomeriggio; situazione simile a Milano, dove Atm assicura il servizio solo in orari prestabiliti. Disagi previsti anche a Bologna, Napoli e Bari, mentre a Palermo lo stop è stato revocato. Per il collegamento con l’aeroporto di Malpensa sono stati predisposti autobus sostitutivi in caso di cancellazione dei treni.

Per aggiornamenti in tempo reale su corse garantite, cancellazioni e rimborsi, i passeggeri possono consultare app e siti ufficiali delle compagnie ferroviarie oppure rivolgersi all’assistenza clienti e alle biglietterie.