Sarà un venerdì nero quello di oggi, 24 aprile 2026, per milanesi e turisti, per via di uno sciopero dei mezzi Atm. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Milano, sciopero Atm oggi, venerdì 24 aprile 2026: i motivi

Il sindacato Confial Trasporti ha proclamato uno sciopero Atm per la giornata di oggi, venerdì 24 aprile 2026.

A rischio dunque metro, tram e bus a Milano, con conseguenti disagi per i cittadini e i turisti in visita nel capoluogo lombardo (Design Week). Ma ecco i motivi dello sciopero: “barriere architettoniche per disabili, aumenti salariali discriminatori ed encomi, diversificazione contrattuale aziendale, tassazione agevolata per i nuovi assunti, affitti agevolati/calmierati, spostamenti disagiati da e per i cambi in linea, parcheggi per il personale in servizio, pause pranzo e soste tecniche per il personale notturno, luoghi di ristoro per pause brevi e bisogni fisiologici, servizi di assistenza ai cittadini e abbonamenti agevolati, conciliazioni, richieste e fruizione delle ferie, ricariche bus elettrici e formazione del personale, viabilità e temporizzatori degli impianti semaforici, sicurezza, sanzioni disciplinari.”

Milano, sciopero Atm oggi, venerdì 24 aprile 2026: gli orari

Lo sciopero dei mezzi Atm di oggi, venerdì 24 aprile 2026 durerà 8 ore, ovvero dalle ore 8.45 alle ore 15.00. In questa fascia orari metro, bus e tram non sono garantiti. Il servizio funzionerà dunque regolarmente sino alle 8.45 e dopo le ore 15.00.