In anteprima il video "Danzeremo la vita" della band 7grani

Milano, 9 giu. (askanews) – In anteprima il videoclip di “Danzeremo la vita” della band comasca 7grani che è stato girato in Madagascar durante la terza edizione del Festival Culturale e Artistico per la Pace nel Mondo svoltosi dal 24 al 26 maggio presso il Monastero Buddista di Xizu ad Andranolovena, fondato dal Maestro Shi Wule insieme alla sua Symphony Orchestra composta da monaci cinesi.Per i 7grani, band composta dai tre fratelli Mauro, Flavio, Fabrizio Settegrani, si tratta della seconda partecipazione al festival buddhista in Madagascar.

Lo scorso inverno inoltre i 7grani hanno partecipato al tour italiano dell’orchestra del Maestro Wule a La Spezia all’interno del Premio Lunezia. Il tour dell’orchestra ha avuto ospiti internazionali come Placido Domingo e Leymah Gbowee insignita del Premio nobel per la pace.Quest’anno i 7grani hanno portato sul palco “Danzeremo la vita”, un brano che la band descrive così: “È una canzone dedicata all’amare in contrapposizione all’odio.

A chi ama e, nell’amare, condivide e vive gioia, leggerezza, dolore, aiuto e conforto. Vita vita che insieme danzeremo.”Il videoclip è stato girato all’interno del Tempio e nei villaggi dei dintorni della capitale Antananarivo in un susseguirsi di immagini con la popolazione malgascia e immagini tratte del concerto nel teatro del monastero buddista durante il Festival.La canzone si chiude con il messaggio “Restiamo umani”, omaggio all’attivista e giornalista Vittorio Arrigoni, a quindici anni dalla sua uccisione.

Un messaggio semplice ma potente, oggi più che mai necessario.Il festival ha visto la partecipazione speciale di Gianluigi Buffon, molto amato in Madagascar, di una star del cinema indiano interprete di Buddha e di numerosi ospiti internazionali.