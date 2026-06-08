Inarrestabile Max Pezzali, battesimo a Lignano Sabbiadoro del tour Stadi

Lignano Sabbiadoro, 8 giu. (askanews) – Battesimo del fuoco ieri sera, domenica 7 giugno, allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, per MAX FOREVER GLI ANNI D’ORO – STADI 2026: con oltre 650.000 biglietti per 15 appuntamenti nei più grandi stadi italiani è il tour più venduto del 2026.Dopo il debutto sold out a Lignano Sabbiadoro si va a Torino (doppietta sold out il 13 e 14 giugno all’Allianz Stadium), poi Napoli (19 giugno, sold out allo Stadio Maradona), Roma (23 e 24 giugno allo Stadio Olimpico, prima data sold out), Bologna, (doppietta sold out 27 e 28 giugno allo Stadio Dall’Ara), Messina (1 e 2 luglio allo Stadio F.

Scoglio, prima data sold out), Bari (5 luglio allo Stadio San Nicola), Padova (doppietta 8 e 9 luglio allo Stadio Euganeo) e gran finale a Milano (doppietta sold out 11 e 12 luglio allo Stadio San Siro).Uno show straordinario quello di Max forever gli anni d’oro, che già all’arrivo allo stadio è una vera immersione nel mondo anni ’90, con un palco, dagli schermi al pavimento, il cui protagonista indiscusso è l’elemento del denim.Lo straordinario viaggio di Max forever non accenna a fermarsi.Già annunciata infatti per la fine dell’anno Max forever – Stessa storia stesso posto stesso bar, nuova avventura live nei palasport italiani che debutterà a fine 2026, a partire da una vera e propria residency all’Unipol Dome Milano Santa Giulia il 22, 23, 26, 27, 29 e 30 dicembre 2026.

6 imperdibili appuntamenti con un nuovo show, un nuovo viaggio musicale che riporterà nella dimensione indoor l’energia, le emozioni e le canzoni che hanno segnato il percorso dell’artista da record, tra grandi classici e nuove sorprese.”L’ennesima grande sfida – racconta Max Pezzali – porteremo il bar di provincia in uno show nuovo di zecca, trasformeremo una delle arene più belle d’Europa nel bar di provincia più grande d’Italia, forse d’Europa, forse del mondo!”.